Instagramová hviezda je všetkým na smiech: Keď uvidíte jej obrovské tetovanie, pochopíte!

Instagramová hviezdička, ktorá je populárna najmä v Turecku, si vyrobila poriadny trapas!

Z 26-ročnej Naz Mila sa smeje celý internet. Rozhodla sa totiž, že si na svojom tele navždy zveční obľúbený turecký citát, avšak zlý preklad z toho spravil nezmyselnú kopu slov. Namiesto "Iba Boh môže súdiť moje omyly a pravdy" jej teraz polovicu tela zdobia slová, ktoré v preklade znamenajú "Môžem súdiť jedného Boha s mojimi omylmi a pravdami".

Tetovanie, ktoré sa jej tiahne od hrudníka až po koleno, si nechala spraviť v Istanbule. Ihneď po dokončení s nadšením na internet zverejnila fotku novej "ozdoby", avšak dočkala sa iba posmešných komentárov. "Kto by sa s ňou oženil? Musel by byť blázon!" znel jeden z nich. I keď Mia často zverejňuje provokatívne selfies, tento raz jej to nevyšlo a namiesto sexi záberu zo seba spravila hlupaňu.