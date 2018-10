Muž zmenil svoj výzor na nepoznanie: Zhrozené pohľady ľudí mu teraz nedávajú spávať

Otec dvoch detí miluje tetovanie. Jeho vášeň však už prerástla do závilosti.

Chris Dalzell (33) zo Severného Írska má dnes potetované takmer celé telo. Minul na to veľa peňazí - 28 000 libier (31 500 eur), a to ešte nekončí.

Fotogaléria 18 fotiek v galérii

Otec dvoch detí pracuje ako šéfkuchár, svoje prvé tetovanie mal na tele už vo svojich 16 rokoch. Odvtedy mu pribudlo ďalších 600 - dokonca má potetované aj očné viečka. Chris hovorí, že s kerkami prestane iba vtedy, ak to začne ovplyvňovať jeho deti. No už teraz to výrazne ovplyvňuje jeho samého, keďže sa mu cudzinci vysmievajú za jeho vzhľad na ulici, píše dailymal.co.uk.

Tetovanie sa Chrisovi vymklo spod kontroly. Sám hovorí, že ak nájde čo len jeden kúsok nepopísanej kože, už aj beží k tatérovi.- najbližšie je objednaný na 6-hodinovú prácu. Do budúcnosti má jasný cieľ, a to tetovanie aj na chodidlách, očných bielkach a penise. "Fascinuje ma bolesť pri tetovaní a jej rôzna úroveň v závislosti od miesta, ktoré mi práve tetujú," hovorí a dodáva: