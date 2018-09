Potetovaného farára po útoku na celibát vykopli: Michal Lajcha skončil na úrade práce

Katolícky kňaz Michal Lajcha (34), ktorý pôsobil v Kľaku i Ostrom Grúni (okr. Žarnovica), na tejto farnosti už nie je. Mladý farár prekvapil verejnosť najskôr tým, že si dal na chrbát vytetovať žalm 23 a potom knihou s názvom Tragédia celibátu – Mŕtva manželka.

V nej opisuje a zastáva názor, že v rímskokatolíckej cirkvi by mal byť celibát dobrovoľný a opäť by mali začať svätiť ženatých mužov. A práve za to ho suspendovali a zakázali mu kňazskú činnosť. Ako nezamestnaný skončil na úrade práce. Mladý a moderný duchovný, ktorý zbožňuje šport, si dal len nedávno vytetovať na chrbát žalm 23 v hebrejčine.

Následne vydal knihu, ktorá obsahuje nielen historické a biblické fakty, teologické rozpory v dobových pohľadoch na sexualitu, ale aj profily cirkevných otcov a učiteľov, ktoré sa podľa neho účelovo zamlčiavajú. „Celibát ako podmienka kňazstva je 8 storočí hnisajúca rana rímskokatolíckej cirkvi. Jediným riešením je znovuvysväcovanie ženatých,“ uviedol pri vydaní knihy pre Nový Čas.

Netrvalo dlho a prišla suspendácia, ktorej dôvodom mala byť nielen kniha, ale aj to, že Lajcha komunikoval bez dovolenia s médiami. Navyše ho predtým pokarhali za tetovanie a že ho zverejnil na sociálnej sieti.

„Áno, suspendovali ma. Bol som na to pripravený. Nie som naivný a viem, ako to v cirkvi chodí. Keby som s tým nepočítal, tak nepíšem túto knihu. Stojím si za každým slovom, čo je v knihe,“ povedal Lajcha s tým, že od piatka má zákaz slúžiť omše, teda vykonávať kňazskú činnosť, a nie je už správcom farnosti Kľak.

Biskupský úrad v Banskej Bystrici s mladým farárom ukončil pracovný pomer. Suspendovali ho na neurčitý čas. „Sklamaný som z prístupu. Je to však tvrdý trest za to, že som vydal teologickú knihu. Za to, že som ju vydal bez súhlasu biskupa a že som bol v médiách,“ dodal Michal Lajcha, ktorý sa nevyhol ani odkazu na aktuálnu tému.

„Ja som neslúžil omšu opitý, ja som sa nikde neváľal, ja som deti sexuálne neobťažoval, neznásilňoval. Preto je trest pritvrdý. Mňa majú ľudia radi a svoju prácu som podľa nich robil nadpriemerne,“ dodal mladý kňaz s tým, že ho veľmi mrzí prístup väčšiny jeho bývalých spolubratov, ktorí knihu odsúdili, hoci ju vôbec nečítali.