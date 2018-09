Matka dvoch detí Andrea je nezvestná už takmer dva roky: Zvrat v zamotanom prípade

Posun v zamotanom prípade. Andreu Vlčekovú (34) evidujú ako nezvestnú od decembra 2016, keď odišla odniesť svojho mladšieho synčeka do škôlky v Hlohovci.

V osudný deň ju zobrali a násilím vtiahli do auta traja muži a odvtedy o nej nikto nepočul. Polícia obvinila štyroch mužov, ktorí by mali mať veľa spoločného s Andreiným únosom. Z únosu je obžalovaný aj jej exmanžel Miroslav Vlček, ktorý po zadržaní putoval do vyšetrovacej väzby a odvtedy sa už na slobodu nedostal.

Jeho prípad prevzal z trnavského súdu Špecializovaný súd v Banskej Bystrici. „Vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry PZ v prípade nezvestnej A. V. vzniesol obvinenie štyrom osobám pre obzvlášť závažný zločin pozbavenia osobnej slobody. Vyšetrovanie pokračuje naďalej,“ informovala Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru.