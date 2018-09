Najdrsnejšia kniha o Trumpovi nenechala prezidenta chladným: Búrka v Bielom dome!

Prezident Spojených štátov Donald Trump v stredu dôrazne tvrdil, že je "presným opakom" obrazu, aký o ňom vo svojej novej knihe vytvoril novinár Bob Woodward.

Kniha vyvolala v Bielom dome búrku, pretože súčasní aj bývalí poradcovia Trumpa v nej označili prezidenta za "idiota" a "klamára". Informovala o tom tlačová agentúra AP, ktorá získala kópiu diela v utorok, týždeň pred jeho oficiálnym vydaním naplánovaným na 11. septembra.

Trump sa na Twitteri posťažoval, že ľuďom môžu takéto opisy "beztrestne prejsť", a znovu navrhol zmenu zákonov týkajúcich sa urážok na cti. Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Huckabeeová-Sandersová uviedla pre americkú spravodajskú stanicu Fox News, že o podaní žaloby za nactiutŕhanie s Trumpom nehovorila.

Investigatívny novinár Woodward pri príprave knihy viedol rozhovory s vrcholovými poradcami prezidenta s tým, že neodhalí, kto konkrétne mu poskytol dané informácie, napísal denník The Washington Post.

Úryvky z publikácie s názvom "Fear: Trump in the White House" (Strach: Trump v Bielom dome) boli zverejnené v utorkovom vydaní denníka The Washington Post, informovala agentúra Reuters. Kniha, ktorá má ešte len vyjsť, je zatiaľ poslednou z radu publikácií približujúcich verejnosti napätie v Bielom dome počas Trumpovho prezidentského mandátu. Trump nastúpil do funkcie minulý rok v januári.

Kniha so škandálnymi odhaleniami cituje Trumpových poradcov, ktorí podľa svojich slov nedbali na prezidentove názory a "uchmatli" z jeho pracovného stola dokumenty, aby mu zabránili podpísať ich a odstúpiť tak od dvoch obchodných dohôd. Kniha zobrazuje Trumpa ako človeka so sklonmi k vulgárnym prejavom a impulzívnym rozhodnutiam. Situáciu v Bielom dome vykresľuje ako chaos blížiaci sa k "administratívnemu prevratu" a "nervovému kolapsu" výkonnej zložky.

Woodward píše aj o tom, že Trump, vrchný veliteľ ozbrojených síl, po údajnom chemickom útoku sýrskych vládnych síl na civilistov z apríla 2017 povedal ministrovi obrany Jamesovi Mattisovi, že si praje zavraždenie sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Šéf rezortu obrany namiesto toho vytvoril plán na obmedzený nálet, ktorý Asada osobne neohrozil.

Trump na Twitteri odsúdil citáty a príhody v knihe ako "podvrhy a podvody voči verejnosti". Dodal, že Mattis, ako aj šéf prezidentskej kancelárie John Kelly popreli, že by vyslovili kritiku prezidenta citovanú v knihe. Na otázku americkej webovej stránky The Daily Caller, či vplyvní poradcovia vzali citlivé dokumenty z jeho pracovného stola, aby neurobil impulzívne rozhodnutia, Trump odpovedal: "Nikto mi nič nebral." Prezident na Twitteri ďalej bránil sám seba slovami: "Som k ľuďom čertovsky drsný, ale keby som nebol, nič by sa nespravilo."

Slávny novinár Woodward vo vyhlásení pre denník Washington Post uviedol: "Stojím si za knihou." Bob Woodward (75) sa medzinárodne preslávil správami o afére Watergate, keď pomohol zosadiť prezidenta Spojených štátov Richarda Nixona. Pre zmienený denník Washington Post pracuje od roku 1971. Dosiaľ napísal 18 kníh o americkej politike, z ktorých sa 12 stalo bestsellermi. Na základe jeho debutu "All the President's Men" (Všetci prezidentovi muži) z roku 1974 bol nakrútený rovnomenný film, ktorý získal troch Oscarov.