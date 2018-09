Zamestnanci Bieleho domu prehovorili o svojom šéfovi: Šokujúce fakty o Trumpovi!

Spolupracovníci Donalda Trumpa považujú šéfa Bieleho domu za nepoučiteľného tvrdohlavca s inteligenciou školáka a niekedy pred ním schovávajú dokumenty, ktorých podpisom by mohol ohroziť bezpečnosť Spojených štátov.

Trumpovi ľudia sa obávajú toho, že prípadný výsluch pri vyšetrovaní ruskej kauzy by pre neho mohol mať zásadné následky. Vo svojej novej knihe, z ktorej v utorok zverejnili úryvky americké médiá, to píše uznávaný novinár Bob Woodward.

Dielo nazvané Fear: Trump in the White House (Strach: Trump v Bielom dome) vzniklo na základe desiatok rozhovorov s ľuďmi pracujúcimi v prezidentovom blízkom okolí. Woodward podľa denníka The Washington Post opisuje atmosféru v Bielom dome ako "administratívny puč" či "nervové zrútenie" prezidentovho úradu. Minister obrany James Mattis napríklad podľa knihy prirovnal Trumpovo porozumenie problémom k "žiakovi piatej alebo šiestej triedy".

"Je to idiot. Nemá zmysel snažiť sa ho o čomkoľvek presvedčiť. Je úplne vykoľajený," predniesol zase podľa Woodwarda personálny šéf Bieleho domu John Kelly počas jednej zo schôdzok zamestnancov prezidentského úradu. "Ani neviem, prečo sme tu. Je to najhoršia práca, akú som kedy robil," dodal.

Woodward v minulosti dvakrát získal Pulitzerovu cenu a spolu s kolegom Carlom Bernsteinom stál pri prezradení aféry Watergate vedúcej k pádu prezidenta Richarda Nixona v roku 1974. Vydanie diela so 448 stranami plánuje na budúci utorok. Jedna z pasáží opisuje snahu niektorých zamestnancov zabrániť tomu, aby prezident podpísal nežiaduce dokumenty. Napríklad bývalý ekonomický poradca Gary Cohn jedného dňa našiel na prezidentovom stole návrh dokumentu, ktorý by schválený Trumpovým podpisom oslobodil Spojené štáty zo zásadnej obchodnej dohody s Južnou Kóreou. Prezidentovi ľudia mali strach, že zrušenie zmluvy ohrozí schopnosť USA okamžite reagovať na jadrovú hrozbu zo Severnej Kórey. "Ukradol som ho zo stola," povedal podľa knihy Cohn o dokumente jednému zo svojich známych.

Podobne sa v niekoľkých prípadoch zachoval bývalý personálny tajomník Rob Porter. Ten odhadol, že tretinu svojho pracovného času trávil tým, že sa snažil Trumpa odradiť od nebezpečných nápadov. Kniha sa venuje tiež zásadnému súčasnému Trumpovmu problému, ktorým je vyšetrovanie údajnej ruskej spolupráce s jeho volebným tímom. Prezident je podľa svojich ľudí touto kauzou doslova posadnutý a vyvoláva v ňom zlosť a paranoidné reakcie. Jeho niekdajší osobný právnik John Dowd sa podľa knihy tento rok v januári pokúsil Trumpa pripraviť na možný výsluch u zvláštneho vyšetrovateľa Roberta Muellera. "Toto je prekliaty výmysel," povedal podľa knihy Trump o obvineniach zo spolupráce s Rusmi na začiatku skúšobnej lekcie. "Ja nechcem vypovedať," vyhlásil vraj po pol hodine rozhovoru s Dowdom, ktorý sa ho snažil pripraviť na možné Muellerovy otázky.