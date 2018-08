Rytmus kúpil nový dom pre svoju lásku: Jasmina mi zariaďuje bývanie!

Plánuje s ňou budúcnosť a myslí to skutočne vážne! Raper Patrik Rytmus Vrbovský (41) je až po uši zamilovaný do markizáckej moderátorky Jasminy Alagič (29).

Kráska s balkánskou krvou si ho doslova podmanila a vyzerá to tak, že dvojica hovorí už dokonca aj o založení rodiny. Prvým krokom bol nový dom neďaleko Bratislavy, ktorý si Rytmus kúpil a jeho zariaďovanie má pod palcom práve sexica. Rytmus a Jasmina prežívajú najkrajšie obdobie. Svoje sociálne siete zapĺňajú denne zamilovanými fotkami či videami. A o tom, že majú spolu veľké plány, svedčí aj krok Rytmusa.

„Kúpil som dom pri Bratislave,“ priznal vo veľkom rozhovore pre Nový Čas víkend raper. So svojou láskou to majú pekne podelené. A hoci si najali dizajnéra, práve Jasmina sa v zariaďovaní ich nového hniezdočka lásky priam vyžíva. „Máme aj dizajnéra a aj Jasmina má svoje predstavy, lebo má k tomu vzťah, ja nemám také dizajnérske sklony. Môžem len povedať, či sa mi to páči, alebo nie,“ priznáva Rytmus.

Z kontroverzného a tvrdého umelca sa šibnutím Jasmininho prútika stal citlivý muž, pre ktorého je, zdá sa, rodina prvoradá. Mnohí by si totiž mysleli, že v novom dome bude nahrávacie štúdio, posilňovňa či iné vychytávky, ktoré by sa Rytmusovi hodili, no opak je pravdou. „Nie, bude iba čisto rodinný. Nechcem rodinu zaťažovať svojou kariérou,“ dodáva raper.

Ten šokoval všetkých, keď spolu so speváčkou Darou Rolins na konci marca oznámili oficiálne rozchod. Už rok však medzi nimi nebola láska a odcudzili sa. Rytmus v exkluzívnom rozhovore pre Nový Čas víkend porozprával nielen o citoch k Jasmine, ale aj o momentálnom stave s jeho exfrajerkou.