Rytmusovi sa konečne môže splniť sen, Jasmina Alagič prehovorila o dieťati: Som pripravená!

Moderátorku Jasminu Alagič (29) si ľudia všimli vďaka SuperStar, ale oveľa väčšiu pozornosť na seba pritiahla po prevalení vzťahu s raperom Patrikom Vrbovským (41).

Pre Nový Čas Nedeľa porozprávala o svojej kariére, vzťahu s Rytmusom aj moslimských koreňoch.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Pri akej príležitosti ste sa s Patrikom spoznali?

V roku 2014 som s ním robila krátky rozhovor pri predstavovaní istého modelu auta a myslím si, že ani jednému sa nám do toho nechcelo. Vznikla z toho fotka, ktorú mám na Instagrame, a tam sa asi začali špekulácie o tom, ako dlho sme spolu. Druhý raz sme sa stretli na večeri s partiou u našich známych a vtedy som už robila na SuperStar. Potom mi Paťo začal písať a dával mi veľa skúsených rád zo života, či to už bolo v rámci médií, alebo samotnej súťaže. Ja som s ním komunikovala a tak sa to začalo.

Čím vás Patrik zaujal? Mnohí ho totiž vnímajú cez jeho vulgárne slová v piesňach...

Priznám sa, že mňa vulgarizmy veľmi neodrádzajú, aj keď nehovorím, že by sme mali všetci takto rozprávať. Ale u nás sa tiež bežne doma vulgarizmy používajú. Myslím si, že drvivá väčšina ľudí sa tak vyjadruje. Zaujal ma tým, že je sám sebou. Je rozumný, chápavý, starostlivý, vtipný muž... Neviem, či som niekedy stretla človeka s takými kvalitami, aké má pre mňa Paťo. Mne veľmi sedí.

Patrik už pred tromi rokmi hovoril, že by chceli s Darou dieťa a že je na otcovstvo pripravený. Ste už pripravená na dieťa aj vy?

Nechávam to na život. Nikde nie je napísané, že keď sa raz stanete mamou, už nemôžete byť ničím iným. Poznám veľa úspešných mám. Áno, cítim sa byť zrelá a stať sa mamou. Bolo by to super!