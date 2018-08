Dara Rolins a Jasmina Alagič zoči-voči: Prvé stretnutie od rozchodu s Rytmusom

Stretli sa zoči-voči! Počas víkendu do televízie Markíza zavítali viaceré známe osobnosti a medzi nimi aj speváčka Dara Rolins (45) a moderátorka Jasmina Alagič (29).

Bývalá i súčasná priateľka rapera Patrika Rytmusa Vrbovského (41) sa tak stretli tvárou v tvár prvýkrát odvtedy, čo odzvonilo dvojici Dara&Rytmus. Ako to prebiehalo a čo o svojej predchodkyni po Rytmusovom boku povedala Jasmina?

Rytmus a Rolins oznámili koniec vzťahu v marci tohto roka. Na speváčkino miesto potom prišla Alagič. Hoci Daru pozná už dlhšie, odvtedy, čo je Rytmusovou vyvolenou ona, sa jej do očí ešte nepozrela. „Odkedy sme s Paťom spolu, tak nie,“ vyjadrila sa v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tento zaujímavý moment nastal minulú sobotu. „To stretnutie bolo také, aké som si myslela, že bude. Bolo veľmi milé a vždy ju rada uvidím, pretože ja milujem ľudí so silnou a dobrou energiou. Už keď sme sa zoznámili, mala som pocit, že sú tam vzájomné sympatie a už vtedy sme si povedali, že sa budeme tešiť, keď sa uvidíme,“ prezradila Novému Času počas víkendu Jasmina, ktorá sa s bývalou partnerkou svojho priateľa zvítala veľmi vrúcne. „Bolo to úplne spontánne. Keď vidíš človeka, ktorého máš rád, tak ho objímeš a ja rada preukazujem ľuďom náklonnosť,“ dodala Alagič, ktorá dokonca nemá problém vyraziť si s Darou na kávu: „Priznám sa, že nevidím dôvod, prečo by sme na tú kávu chodili, ak by však bola príležitosť, veľmi rada.“