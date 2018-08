Pálenica v Hrušove tento rok začala s výrobou skôr: Vyrobia destilát zo sliviek aj z bazy

Na zdravie si pripijú skôr! V známej obecnej pálenici v Hrušove pod Soroškou (okr. Rožňava) už vypukla sezóna.

Vďaka dobrému počasiu a slušnej úrode ovocia sa zákazníci zo širokého okolia tešia na kvalitné destiláty. Nielen na tradičnú hruškovicu, ktorej plod majú v erbe, ale aj na iné pálené špeciality.

Vedúca pálenice Katarína Zsebiková Novému Času potvrdila, že už začali sezónu pálenia drobného ovocia - čerešní, višní, marhúľ, broskýň, skorých sliviek a hrušiek. „Pomaly dozrievajú aj letné jablká. Cukornatosť je vysoká, úrode prialo totiž počasie. Kvasu by teda malo byť dosť a v konečnom dôsledku aj samotnej pálenky, ktorej sme vlani vypálili iba 4 250 litrov,“ spomenula Zsebiková.

Starosta obce Gabriel Parti uviedol, že na obecnú pálenicu nedopustia ani cezpoľní zákazníci až od Košíc. Liter klasickej 52-ky stojí 4,35 eura. „Najviac sa síce pália tradičné hruškovice či slivovice, kalvados a čerešňovica, no záujem bol aj o menej známu oskorušu, dulovicu, morušu, ale vyskytla sa aj čierna baza!“ dodala vedúca.

Páleničiar Attila Pogány vysvetlil, že samotný kvas v sudoch kvasí približne šesť až osem týždňov. Proces pálenia prebieha v destilačnom kotle, kde sa od kvasu oddelí alkohol. „Potom sa ochladí a sústredí do zbernej nádoby a ďalšieho tzv. rektifikačného kotla. Tam sa oddelia alkoholové pary a pálenka vyteká cez merací prístroj, ktorý sa nazýva policajt,“ prezradil páleničiar. A aká má byť správna domáca pálenka? „Musí byť v prvom rade čistá, číra, nemôže byť mútna. Má mať správnu arómu a mala by aj správne chutiť. No rozhodne ju treba konzumovať s mierou, lebo všetko domáce by vlastne malo byť aj liekom!“

Proces výroby