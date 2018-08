Nevlastný brat Meghan Markle poskytol exkluzívny rozhovor: Sestra bola v minulosti úplne iná!

Nevlastný brat Meghan Markle poskytol exkluzívny rozhovor, v ktorom vyzýva svoju sestru k tomu, aby opäť nadviazala kontakt so svojím otcom ešte predtým, ako už bude "príliš neskoro".

Thomas Markle mladší by bol rád, ak by sa k nim kráľovská rodina správala rovnako ako k príbuzným Kate Middleton. Podľa jeho slov bol Katein strýko Gary bez problémov pozvaný na svadbu i napriek tomu, že bol 4-krát ženatý a odsúdený za domáce násilie. "Bolo by pekné dostať pozvánku na svadbu presne tak ako strýko Gary," cituje jeho slová Daily Mail.

Thomas mladší taktiež povedal, že by bolo lepšie, ak by jeho sestra už od začiatku rodinné problémy zvládala lepšie a všetko mohlo byť v poriadku. Veľmi ho hnevá, že ich otec by kvôli nezhodám so svojou dcérou najradšej zomrel. Počas detstva si boli Meghan so svojím bratom veľmi blízki a trávili spolu veľa času. "Predtým, ako sa dostala do seriálu Suits, sme boli stále v kontakte." Ďalej dodal, že "náš vzťah je teraz veľmi vzdialený."

Meghan bola podľa jeho slov v minulosti úplne iná. "Záležalo jej na tom, ako sa máme, bola veľmi starostlivá." Všetko sa však zmenilo po jej medializácii. Thomas mladší sa bojí o otca a po zistení, že dostal srdcový záchvat, ho chcel ihneď kontaktovať. Keď nemohol zistiť jeho nové číslo, išiel ho pohľadať do Mexika. Jediné, čo momentálne chce, je to, aby bola Meghan opäť taká starostlivá a zaujímala sa o otca Thomasa.