Problémový otec vojvodkyne Meghan už nevie čo so sebou: Drzé jednanie s princom Harrym

Otec Meghan Markle alias vojvodkyne zo Sussexu je chorobný klamár.

Nechal sa podplatiť bulvárom a dokonca s ním zinscenoval fotenie, ktoré malo v čitateľoch vzbudzovať súcit a vrhať negatívne svetlo na Meghan a britskú kráľovskú rodinu. Že sa predáva paparazzom, niekoľkokrát nepravdivo poprel. A keď ho konfrontoval princ Harry, tresol mu telefónom.

Thomas sa nechal nafotiť pre bulvár, ako si skúša oblek na svadbu, cvičí, aby na slávny deň schudol, a ako na Googli vyhľadáva svoju dcéru v internetovej kaviarni.,,Harry mi povedal, že by som nemal nikdy komunikovať s tlačou. Že to všetko skončí slzami. Povedal mi ,Zožerú vás zaživa.´ A mal pravdu," sťažoval sa teraz Markle britskému denníku The Mail. Lenže Thomas Harryho neposlúchol a s bulvárom spolupracoval.volal potom Harry svojmu svokrovi.A Markle sa zachoval veľmi nezdvorilo, pred tým, než svojmu zaťovi tresol s telefónom, ešte vyhrotene vyhlásil:Klamár Markle teraz všetko ľutuje, pretože Meghan s ním nekomunikuje a zrejme sa s ním ani v dohľadnom čase nestretne.,,Nie som naštvaný na Harryho. Nie som naštvaný na Meghan. Milujem ich. Prajem im to najlepšie.dodal Markle vulgárne v interview pre The Mail.