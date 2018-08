Vojvodkyni Meghan praskli nervy a povedala dosť: Bolestivé rozhodnutie o otcovi

Meghan, manželka britského princa Harryho, povedala, že sa už nebude kontaktovať so svojím otcom.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Podľa Newshub už od svadby so svojím otcom nehovorila a povedala, že ani nebude, kým ju nezačne kontaktovať rešpektujúcim spôsobom. Odkedy Meghan so svojím otcom nehovorí, poskytol Thomas Markle množstvo rozhovorov médiám. Najnovšie tvrdí, že ,Pre Meghan by bolo lepšie, keby bol mŕtvy´ a že ho palác odpísal a nedal mu možnosť kontaktovať svoju dcéru.

Avšak, blízky priateľ Meghan pre Daily Mail povedal, že jej otec má spôsob, ako sa dostať ku svojej dcére a síce cez svoju bývalú manželku Doriu Ragland. ,,Jediný dôvod, prečo Meghan so svojím otcom nehovorila, je, že stále nekomunikuje úctivým spôsobom," povedal zdroj pre Daily Mail.

,,Thomas s tlačou hovorí viac, ako sa snaží skontaktovať so svojou dcérou. Keby chcel skutočne hovoriť so svojou dcérou, tak sa môže skontaktovať s Doriou. Bohužiaľ, to by asi nezapadalo do jeho vymysleného a skľučujúceho príbehu."

Thomas tvrdí, že posledný rozhovor so svojou dcérou mal vtedy, keď ho poprosila, aby sa prestal kontaktovať s jej sestrou Samanthou. V novom rozhovore uviedol, že nielen, že sa nemôže s Meghan kontaktovať, ale že jej poslal dve narodeninové karty, ktoré ostali bez odozvy.

Zo situácie je nešťastný Meghanin nevlastný brat. ,,Je to smutné. Každý, kto videl Meg vyrastať, vedel, že ona a jej otec boli nerozlúční. Teraz to vyzerá, že možno už nikdy neprehovoria,“ povedal Thomas Markle junior pre denník Mirror.