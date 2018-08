Futbalový rebel Řepka má ďalší prúser: Ponúkal sexuálne služby, dostal 6 mesiacov natvrdo!

Mestský súd v Brne potrestal bývalého českého futbalistu Tomáša Řepku a jeho priateľku Kateřinu Kristelovú.

Niekdajší stopér dostal 6-mesačný nepodmienečný trest za poškodzovanie cudzích práv, Kristelová zaplatí pokutu 50.000 českých korún.

Obaja previnilci sa v minulom roku opakovane vydávali na internete za Řepkovu exmanželku Vlaďku Erbovú a pod jej menom ponúkali sexuálne služby. Otvoriť galériu Vlaďka Erbová Zdroj: Instagram

"Keď sa ukázalo, kto je za tým, tak som sa zrútila. Musela som vyhľadať psychiatrov a na terapie chodím dodnes," povedala na súde Erbová. Informoval portál idnes.cz.

"Je mi to ľúto, bolo to detinské. Vzťahy s exmanželkou nie sú dobré, nemôžem vidieť syna, situácia vygradovala. Bol to nezmyselný skrat. Ale keby som sa nevolal Řepka, tak tu nestojíme," uviedol 44-ročný bývalý hráč Sparty Praha, Fiorentiny či West Hamu United. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, Řepka s Kristelovou sa proti nemu odvolali.