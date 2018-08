Šesť mesiacov od vraždy Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27): Ako poprava zmenila Slovensko!

Šok, ktorý Slovensko dovtedy nazažilo. Pred 6 mesiacmi zavraždili novinára Jána Kuciaka († 27) a archeologičku Martinu Kušnírovu († 27) v ich dome.

Brutálna poprava mladej dvojice vyvolala obrovské zdesenie verejnosti a vyprovokovala demonštrácie, pod tlakom ktorých padla vláda a predseda Smeru Robert Fico skončil v pozícii premiéra. Protesty vyvolali zemestrasenie na slovenskej politickej scéne, ale o výsledkoch vyšetrvania kompetentní mlčia.

Jána a Martinu zastrelil neznámy vrah 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači. Polícia ich telá našla až po štyroch dňoch po tom, ako Kušnírovej matka volala na políciu, že sa nevie skontaktovať s dcérou. „Najpravdepodobnejší motív je, že to súvisí s investigatívnou činnosťou novinára,“ povedal exšéf polície Tibor Gašpar. Fico vtedy zašiel ešte ďalej, predstúpil pred televízne kamery a za informácie o prípade ponúkol milión eur, ktoré vyložil na stôl.

Spočiatku pracovali kriminalisti s talianskou stopou ako najviac pravdepodobnou. Práve o podozrivých aktivitách talianskych podnikateľov na východe Slovenska písal Ján Kuciak svoj posledný článok, ktorý publikovali až po jeho smrti. Neskôr vyšetrovacie zložky uvalili na prípad informačné embargo. Nič viac ziatiaľ nevedia ani rodiny zavraždených. Podľa právnika Kušnírovej mamy Romana Kvasnicu by už verejnosť mala dostať nejaké odpovede.povedal Kvasnica.

Podľa advokáta Daniela Lipšica, ktorý zastupuje rodinu Kuciakovcov, sa však komunikácia špeciálnych prokurátorov s jeho klientami zlepšila. „Spokojní, ak sa to tak dá nazvať, budú, až keď sa podarí nielen dolapiť páchateľa, ale ho aj postaviť pred súd. A to je ešte na dlhšie. Tá dôvera vo vyšetrovanie je v súčasnosti väčšia ako bola na začiatku,“ doplnil Lipšic.

Čo sa vie o vražde

Novinár so snúbenicou boli zavraždení 21. februára 2018 vo svojom dome vo Veľkej Mači.

Martina zomrela ranou do hlavy a v priebehu niekoľkých sekúnd Ján dvoma ranami do srdca.

Vražednou zbraňou bola špeciálne upravená pištoľ kalibru 9 mm.

Na mieste činu sa našli dve nábojnice a nevystrelené náboje.

Podľa prokuratúry išlo o vraždu na objednávku.

Vylúčili motív, že cieľom útoku mala byť Martina.

Polícia vykonala aj vyšetrovací pokus na mieste činu.

Pri Veľkej Mači polícia niekoľko týždňov po incidente prehľadávala les, zrejme za účelom nájdenia vražednej zbrane.

Vrah čakal v dome zrejme viac ako hodinu, ukrýval sa asi v letnej kuchynke.

Chyby pri prvotných úkonoch podľa Generálnej prokuratúry spomalili rozbeh vyšetrovania.

Páchateľa či objednávateľa doteraz nepoznáme.

1. Pád vlády

Brutálna vražda novinára a jeho pratieľky vyhnala do ulíc a na námestia tisícky ľudí. Protesty Za slušné Slovensko spojili ľudí naprieč celým Slovenskom. Protestujúci žiadali nezávislé vyšetrovanie prípadu, neskôr aj osobnú zodpovednosť najvyšších predstaviteľov vlády. Hnev ulice vyústil do pádu vlády, no vymenili sa len niektoré posty.

2. Horúca stolička ministra vnútra

Po odchode Kaliňáka bolo pre vytvorenie novej vlády kľúčové obsadiť pozíciu ministra vnútra. Ministrom sa stal Tomáš Drucker, ktorý v úrade vydržal len tri týždne. Neodvolal policajného prezidenta Gašpara a namiesto toho abdikoval na svoju funkciu sám a prišla Kaliňákova pravá ruka Denisa Saková. Tá si Gašpara od augusta zobrala za svojho poradcu.

3. Koniec Troškovej

Kuciak vo svojom poslednom článku rozoberal pôsobenie talianskej mafie na východe Slovenska. Spomína meno Antonino Vadala, ktorý na Slovensku podnikal a poberal dotácie. V minulosti s ním mala vzťah Ficova radkyňa Mária Trošková a spolu boli aj vo firme Gia Management. Trošková po zverejnení Kuciakovho článku napokon z Úradu vlády odišla.

4. Prebudení farmári

Kuciak písal aj o fungovaní talianskych podnikateľov v agrobiznise. Poukázal na prideľovanie dotácií na východnom Slovensku. Ozvali sa aj tunajší malí farmári, ktorí upozornili na korupčné praktiky pri eurofondoch.