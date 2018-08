Scenáristi seriálu za Sklom prekvapujú: Ideme písať o Kuciakovi

Šokujúca vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka dostane svoju televíznu podobu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Scenáristi Valeria Schulczová (42) a Roman Olekšák (40) ju plánujú zakomponovať do tretej série kriminálneho seriálu Za sklom. Ešte nedávno však o udalosti, ktorá nimi otriasla, písať odmietali.

Krátko po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej ste povedali, že o tom nemáte chuť písať. Ako je to teraz?

V. Schulczová: Vtedy išlo o to, či máme chuť spracovať to samostatne. Tretia séria Za sklom však rozhodne neznamená samostatné spracovanie tohto zločinu.

R. Olekšák: Naozaj to bolo v kontexte, či by sme o tom nenapísali film a pýtali sa nás na to v období tesne po tých udalostiach. Boli sme vtedy otrasení. Teraz je to inak, divák od tretej série Za sklom má určité očakávania a spomínaná dvojnásobná vražda je najzásadnejšia udalosť posledného obdobia na Slovensku, takže je logické, že by sa to tam malo nejako premietnuť. Už to ani nie je o chuti či nechuti, je to o tom, ako k tomu pristúpiť.

V realite je to príbeh bez konca. Je pre vás o to ťažšie vedieť ho uchopiť, či práve naopak?

V. Schulczová: To zatiaľ nevieme, lebo sme to ešte nezačali písať.

R. Olekšák: V každom prípade to budeme musieť nejako rozlúsknuť. Neviem, či je správny spôsob hrať nejakú vymyslenú pointu... Tieto debaty ešte nemáme medzi sebou ukončené. Zásadné otázky sú: Aký veľký priestor tomu dať? Či to bude len ako nejaký spúšťač ďalších udalostí. Či tam bude len narážka na tú vraždu...