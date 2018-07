Slovenky, ktoré jednu sexi vec ovládajú dokonale: Málo žien tuší, že stačí urobiť TO a chlapi z nich nespustia oči!

Krása na ktorú sa nedá prestať pozerať. Ak chceš byť medzi najkrajšími dievčatami na Slovensku, stále máš šancu!

Už by si nemala váhať ani minútu. Súťaž Miss leta 2018 je v polovici a ty si sa ešte stále neprihlásila? Ešte vždy máš možnosť to poriadne roztočiť a stať sa kráľovnou tohto leta. Stačí vybrať svoje najlepšie fotky a prihlásiť ich do súťaže.

Svoje prednosti predvádzaš v troch kategóriách Miss Selfie, Miss Crazy a Miss Bikiny a je len na tebe, či chceš súťažiť vo všetkých troch alebo iba v jednej z nich. No rozhodne platí, že čím viac fotiek, tým lepšie.

5 báb, ktoré sme vybrali, ukázali, že upútať sa dá veľmi jednoducho a stačí na to použiť niečo, čo má vo výbave každá žena. Umením je ale neskrývať to a robiť to pravidelne a najčastejšie, ako sa dá. Tou najúčinnejšou zbraňou, ktorú treba vytasiť, kedy sa len dá, je úsmev. A tieto baby presne vedia ako na to, a to ich spája.

Ak vás zaujala niektorá z 5 usmievavých Sloveniek, neváhajte a pošlite jej hlas.