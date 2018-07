Jedna dračica, druhá bábika! Súboj dvoch ryšaviek vám nedá spať: Ktorej by ste dali korunku?

V Miss leta 2018 žiaria skutočne krásne dievčatá. Dve z nich sa líšia od ostatných farbou svojej hrivy.

Mali sme tu už najkrajšie brunetky aj najkrajšie blondínky. Ostali ešte červenovlásky. V tohtoročnej súťaži sú zatiaľ len dve. Ktorá z nich vás zaujme viac? Simona vyniká svojim uhrančivým pohľadom, Anita zase nevinnosťou v tvári.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ty si sa ešte stále neprihlásila? Na čo čakáš? Ukáž, že práve ty by si sa mala stať kráľovnou tohto leta. Vyber svoje najlepšie fotky a registruj sa do súťaže, ešte stále máš čas. Slovensko je zvedavé na to, čím vynikáš! V súťaži Miss leta 2018 máš priestor zažiariť.

Novinkou v súťaži je, že finalistky si užijú sústredenie v slnečnom Turecku od cestovnej kancelárie Happy Travel. Okrem toho na tri výherkyne čaká množstvo hodnotných cien, zážitkov skúseností a otvorené dvere do sveta modelingu.

Ak si si už vybral svoju favoritku, posielaj jej online a sms hlasy, aj za takúto podporu sa dostaneš do súťaže o luxusné ceny.