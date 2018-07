Toto je historicky prvá víťazka Miss leta: Ako vyzerá jej život po 15 rokoch?

Letná súťaž krásy Miss leta, ktorú už šestnásty rok vyhlasuje denník Nový Čas, je v plnom prúde. Všetky slečny, ktoré túžia získať titul najkrajšieho dievčaťa leta, môžu až do 23. 8. 2018 posielať svoje fotografie a vyhrať fantastické ceny! My sme pátrali, ako dnes vyzerajú víťazky predošlých 15 ročníkov, či súťaž zmenila ich život a čomu sa momentálne venujú.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

1. Aké to bolo stať sa Miss leta?

2. Zmenilo vám víťazstvo život?

3. Čo robíte teraz?

4. Našli ste svoju životnú lásku?

5. Čo by ste poradili dievčatám, ktoré sa hlásia do súťaže?

2003 - Silvia Kadnárová (34)

1. Keďže to bol prvý ročník tejto súťaže, veľmi som nevedela, do čoho idem. Na Zlatých pieskoch ma oslovil fotograf Nového Času a myslím, že mojou fotkou sa to začalo. Už som potom veľmi nestíhala sledovať, ako súťaž pokračuje, až som sa dozvedela, že som vo finále. Bola to veľmi pekná a príjemná skúsenosť.

2. Myslím, že nie, skôr ma to prekvapilo.

3. Je to veru už 15 rokov. Po súťaži som žila pár rokov mimo Slovenska. Keď som sa vrátila, venovala som sa tancu a účinkovaniu v Let´s Dance. Neskôr som si našla prácu v hotelierstve, ktorú mám veľmi rada a robím ju doteraz.

4. Momentálne som mamina na plný úväzok. S priateľom máme dve deti, ktoré nám robia veľkú radosť.

5. Poradila by som im, aby boli prirodzené a samy sebou. Nech si užívajú príjemné okamihy tejto súťaže a ktovie, možno sa im začne nová etapa života. Držím im palce.