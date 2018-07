Látal nemá veľké oči pred zápasom vo Varšave: Pre hráčov to bude sviatok

Tréner Spartaka Trnava Radoslav Látal povedal pred dvojzápasom s HŠK Zrinjski Mostar, že šance na úspech sú 90:10 v prospech majstra Bosny a Hercegoviny. Jeho zverenci však postúpili a v 2. predkole LM 2018/2019 narazia na súpera s oveľa zvučnejším menom - Legiu Varšava. Látal dal teraz svojim zverencom ešte menšiu percentuálnu šancu, ale verí, že aj tak môžu uspieť.

"Vieme, kde je Legia a vieme, kde je Mostar, keď si ich porovnáme, tak sú naše šance ešte nižšie. Neviem, koľko percent nám tam ešte zostalo, ale veľa asi nie. No napriek tomu by sme chceli urobiť taký výsledok, aby sme mali v odvete ešte o čo hrať," povedal na pondelkovej tlačovej konferencií pred prvý duelom vo Varšave.

Látal má s najbližším súperom bohaté skúsenosti, v rokoch 2015-2017 viedol ako hlavný tréner konkurenčný Piast Gliwice a dokonca s Legiou súperil o titul. "My sme hrali s Legiou v sezóne 2015/16 do posledného kola o titul, nakoniec ho ale získala Legia. Bol to pre mňa krásny rok, bol som tam veľmi spokojný. Som rád, že som sa vrátil do tohto futbalového prostredia a myslím si, že pre hráčov, ktorí zajtra nastúpia, to bude taký futbalový sviatok," pokračoval.

Hlavný kormidelník pred úvodným duelom 2. predkola zdôraznil, že sa chce vyvarovať chybám, ktoré jeho zverenci spravili v úvodnom kole Fortuna ligy, v ktorom prehrali so Senicou 0:1. "Nebude to ani tak o taktike, ale o tom, čo nám chýbalo v Senici - disciplína, poriadok na ihrisku, organizácia. To je pre nás dôležitejšie a to sme zdôrazňovali. Myslím si, že to by nás mohlo doviesť k úspechu," dodal s tým, že jeho zverenci sú zdraví a pripravení na duel.

Aj stredopoliar Erik Grendel má s Legiou svoje skúsenosti. "Môžem iba zopakovať, čo povedal tréner. Zápasy proti Legii sú sviatok. Keď som proti nim hral s Gornikom tak boli plné emócií, pri plných tribúnach a navždy mi zostali v pamäti. Veľmi sa teším na zajtra aj na odvetu a verím, že potešíme našich fanúšikov, ktorí sem merajú dlhú cestu," uviedol.

Legia získala päť domácich titulov v predchádzajúcich šiestich sezónach a pred dvoma rokmi sa predstavila v skupinovej fáze LM. Do 2. predkola sa poľský zástupca dostal po vyradení írskeho Corku City. Grendel zdôraznil silu súpera, no verí, že slovenský majster ju dokáže skrotiť. "Ich sila je obrovská, na každej pozícii majú osobnosť, ktorá vie spraviť rozdiel v zápase. Nás musí zdobiť tímovosť, nemáme také hviezdy ako oni, ale o to viac sa im budeme snažiť vyrovnať a dopredu sa určite nevzdávame."

Zápas Legia - Trnava sa odohrá v utorok 24. júla o 21.00 h a povedú ho maďarskí rozhodcovia na čele s hlavným Ádámom Farkasom, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Dvojke. Odveta je na programe v utorok 31. júla o 20.30 h na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.