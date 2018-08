Manželstvo Adamca vyzeralo ako idylické, ale teraz... Spevákovi zostalo len rozbité srdce

S rozvodmi známych ľudí sa opäť roztrhlo vrece! Najnovšie rozchod oznámil cyklista Peter Sagan a aj spevák Lukáš Adamec. A nezabránili tomu ani ich vlastné malé deti. Čo také sa musí medzi partnermi stať, že bez ohľadu na deti idú od seba?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Spevák Lukáš Adamec (31) a Miriam (29): Rozbité srdce

Aj manželstvo superstáristu Adamca vyzeralo ako idylické. Mladí šťastní rodičia, do kamier milé úsmevy... Lenže aj tomuto manželstvu nečakane rýchlo odzvonilo napriek tomu, že Lukáš s Miriam sa iba prednedávnom nasťahovali do nového rodinného domu v blízkosti Bratislavy. Spolu majú syna Tea (4) a dcérku Leu (2), rozpory však boli silnejšie ako deti.

Spoločný príbeh dvojice sa začal písať pred piatimi rokmi, keď po krátkej známosti Miriam otehotnela. O pol roka nato, v októbri 2013, sa vzali. „Boli sme spolu tri mesiace a Mimi zistila, že je tehotná. Tak sme sa zobrali, potom prišla dcéra Lea. Musím povedať, že je to často náročné aj pre Mimi, ktorá je s nimi doma,“ priznal Adamec, ktorý o svojej manželke a rodine hovoril vždy v superlatívoch. „Najviac na nej milujem, že doteraz so mnou vydržala, pretože nie je ľahké žiť s muzikantom. Je to šikovná mama a manželka.“

Či je dôvodom ich rozchodu práve Lukášova zaneprázdnenosť a jeho stúpajúca popularita, či niekto, tretí nevedno. Miriam však na sociálnej sieti napísala, že šťastie je dočasné a zvrátiteľné: „Jeden deň sa srdce teší a druhý je rozbité na milión kúskov.“ Lukášovi do reči nie je.

Herečka Petra Polnišová (42) a Matthieu (39): Rozdelila ich vzdialenosť

Aj takej veselej kope, akou je Peťa Polnišová, sa môže smola lepiť na päty. Herečka má za sebou už jedno nevydarené trojročné bezdetné manželstvo, ale nakoniec jej stroskotal aj. Zoznámili sa ešte v roku 2009 a po narodení prvého syna striedavo žili na Slovensku a vo Francúzsku.

Dvojica sa spolu v spoločnosti veľmi neukazovala a po druhom dieťati Petra naplno rozbehla svoju hereckú kariéru, kde sa jej zjavne darilo viac ako v súkromí. Neskôr totiž vyšlo na­ javo, že Matthieu väčšinu času žije vo Francúzsku, Petra s deťmi v Bratislave. Nasledovala kríza a už od januára 2017 sa začala herečka objavovať po boku nového muža.

Cyklista Peter Sagan (28) a Katka (30): Peklo Namiesto idylky?

Ako blesk z čistého neba zasiahla verejnosť správa, že cyklista Peter Sagan sa so svojou ženou Katkou rozchádza už po troch rokoch manželstva. Ich vzťah nezachránil ani deväťmesačný syn Marlon, ktorý sa narodil vlani v októbri. „Obdivujem Katku, ako to všetko s naším synom zvláda aj bezo mňa. Marlon je sila, ktorá ma tlačí vpred počas pretekov,“ hovorieval Peter médiám.

Kým všetci verili, že Sagan prežíva romantický vzťah a rodinnú idylku, zdá sa, že pravda bola niekde úplne inde. „Po dlhom a dôkladnom rozhovore sme s Katkou dospeli k záveru, že by bolo oveľa lepšie, keby sme ako pár skončili. Cítime, že by sme mali pokračovať v našich životoch ako dobrí priatelia, a obaja súhlasíme, že je to správne rozhodnutie,“ oznámil Sagan na facebooku.

Podľa listu, ktorý prišiel do redakcie Nového Času, mal cyklistický šampión doma údajne prežívať peklo už od svadby. Manželka sa mu vraj natoľko snažila organizovať život podľa svojich predstáv, že Peťo radšej zvolil cestu bez nej... Uvidíme, ako sa dvojica dohodne na výchove synčeka a či svoje rozhodnutie predsa len neprehodnotí.

Moderátor Martin Nikodým (47) a Martina (42): Rozchod po pôrode

Ani Nikodýmovi nezachránili vzťahy jeho tri deti. Prvé manželstvo s Michaelou, s ktorou má dve deti Adama (16) a Emmu Leu (13), mu stroskotalo po siedmich rokoch. A jedným z hlavných dôvodov rozpadu ich manželstva bola Nikodýmova milenka Zuzana. Po čase sa do cesty moderátorovi priplietla Martina (42), ktorá už mala dve dcéry a moderátorovi porodila syna Martina (3).

No už počas jej tehotenstva prežívala dvojica krízu a ich vzťah nezachránilo ani spoločné dieťa. Dva mesiace po jeho narodení sa rozišli. Martina dokonca na sociálnej sieti napísala, že jej spadol balvan z krku. A prehovoril vtedy aj Nikodým: „Je pre mňa veľkým sklamaním a veľkou životnou lekciou.“ Aj po rozchode panuje medzi dvojicou napätie.

Dieťa nie je nástroj na záchranu!