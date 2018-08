Katarína Sagan o živote so známym cyklistom: Otvorene o žiarlivosti a manželstve

Kým bola po boku Petra Sagana (28), s médiami sa zhovárala len minimálne a veľmi opatrne. Nám sa napriek tomu s Katarínou Sagan (30) podarilo pred časom spraviť exkluzívny rozhovor, v ktorom nám porozprávala, ako funguje ich vzťah a najmä aké je to žiť s jedným z najlepších športovcov planéty.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Dnes, po prekvapivom ohlásení rozchodu jedného z najsledovanejších slovenských párov, jej slová mnohé vysvetľujú.

O závisti a žiarlivosti

„Viem, že je veľa dievčat, ktoré by možno boli rady na mojom mieste, ale majú skreslenú predstavu, ako to celé je. Pre mňa je dôležité, ako sa k tomu stavia Peter, ktorý mi nedáva žiaden dôvod, aby som žiarlila. Jeho postoj voči mne a ostatným ženám je diametrálne rozdielny. K nim je tak rezervovaný, že nevidím žiaden priestor na žiarlivosť. Bála som sa toho v minulosti, ako spolu budeme fungovať, trvalo mi dosť dlho, kým som zistila, že to budem schopná zvládnuť. Jednoducho som si povedala, že sa nemôžem báť niečoho neznámeho.“

O jej výletoch na Tour de France

„Rozhodne to nie je dovolenka, ako si každý myslí. „Jéj, ty sa máš super, ty cestuješ, vidíš...“ Často sa stáva, že vidím len letisko, hotel a daný pretek na štarte a v cieli. Je to veľmi náročné z logistického hľadiska, zabezpečiť si odvozy, dostať sa na štart, do cieľa. Samozrejme, málokedy sa stane, že môžem byť v rovnakom hoteli ako Peter. Väčšinou som niekde mimo, aj 50 kilometrov od neho. V každom prípade, ja tam nie som kvôli sebe, ale kvôli nemu.“

„Myslím, že každý vzťah vám zmení život. Ja však okrem toho, že žijem s Peťom, tak žijem aj s Petrom Saganom, cyklistom. Vnímam ho dvojako - hoci on je stále rovnaký. Určite mi to zmenilo život, musela som sa v mnohých veciach prispôsobiť, lebo Peter v tejto pozícii sa veľmi nemôže prispôsobovať mne.“

O Petrových tesných prehrách a hneve

„Nie je druhé miesto ako druhé miesto. Keď skončí druhý s tým, že je spokojný sám so sebou a nebola to jeho chyba, ale bol skrátka niekto lepší, vtedy je to v poriadku. Ale môže byť etapa, keď si je vedomý, že to bola jeho chyba, a vtedy sa hnevá a ja väčšinou nerozprávam. Navyše ho nevidím hneď po etape a ten hnev, ak nejaký má, tak dovtedy aj opadne. Nezvyknem sa ho však pýtať na etapu. Nie preto, že by ma to nezaujímalo, ale viem, že on sa o tom nechce znova rozprávať.“

O tom, prečo sa nerozprávajú o cyklistike

„Cyklistika rozhodne nie je téma, ktorú by sme spolu rozoberali. A to nielen so mnou, Peter je jeden z tých cyklistov, ktorí sa o svojom športe nebavia skoro vôbec. Iba keď sa stretne s niekým, koho to veľmi zaujíma, tak sa premôže. No nemá to rád. Bavíme sa skôr o budúcnosti, radi spolu plánujeme, rozmýšľame, čo budeme robiť v najbližšom období. Ale Peter zase nemá rád nejaké siahodlhé debaty, skôr je za zábavu. Je jednoduchý a zároveň komplikovaný človek a je veľmi zaujímavé niekedy sa s ním rozprávať.“

O tom, ako vyzerá Peter, keď je vypnutý

„Záleží od obdobia. Pokiaľ je to v sezóne, tak úplne vypnúť sa mu nedá. On je však taká povaha, že keď je mimo pretekov, hneď sa snaží zaradiť do normálneho života. V podstate je náš život úplne bežný. Ráno vstaneme, urobíme si spolu raňajky, na čom si ja zakladám - aby sme spolu raňajkovali a večerali, keďže na obed sa to nedá kvôli tréningom. Spoločné jedlo sú pre nás veľmi vzácne chvíle, keď si sadneme k stolu, porozprávame sa.“

„Väčšinou spolu jazdíme, len keď má Peter voľno, vtedy prejdeme tak 30 - 50 kilometrov. Po rovine sa snažím zaňho zavesiť, niekedy sa mi podarí ísť aj vedľa neho, a dokonca sa rozprávať. Keď však jazdíme v Monaku, tam sú väčšinou kopce a nepomôže mi ani zavesiť sa zaňho do háku.“

O vzájomných tenisových zápasoch

„Tenis som hrala aktívne od svojich deviatich rokov, absolvovala som nejaké slovenské turnaje a zabudnúť sa to nedá. Hrali sme s Petrom spolu asi dvakrát, snažila som sa dať si nejaký hendikep, čo on ale nemá rád. Rád by zvíťazil v mojom plnom nasadení.“

O Petrových účesoch

„Peter je taký typ, že čo si zaumieni, to bude. Keď si teraz povie, že sa dá ostrihať, tak ja sa môžem aj na hlavu postaviť a urobí to. Je to človek, ktorý sa rozhoduje v momente, veľmi nad vecami nerozmýšľa v štýle mám-nemám? Ale zase dá si poradiť, ak si nie je istý.“

O Petrovom kuchárskom umení

„Má cit pre dochucovanie jedál. Veľmi sa mi páčilo, že keď sme spolu začínali, bol v kuchyni so mnou. Teraz už pomenej. Smeje sa, že veď ma musel naučiť, aby som vedela, čo mu chutí a teraz už keď to viem, tak tam byť nemusí. V kuchyni sa ale vieme spojiť, Peter spraví jednu časť jedla, ja druhú.“

Dve rodiny, dva rozdielne osudy

Zaujímavé je, z akých rozdielnych svetov, respektíve rodinných pomerov, pochádzajú Katka a Peter. Rodičia manželky majstra sveta, Pavol a Iveta Smolkovci sa zobrali po šiestich rokoch randenia, dodnes žijú v harmonickom manželstve a spoločne sa starajú o rodinný biznis. Tým je najmä firma s biovýrobkami z topinambura a prevádzkovanie penziónu v Dolnom Kubíne. Jedinými vážnejšími problémami, s ktorými museli zabojovať, bol pred dvomi rokmi nečakaný infarkt Katkinho otca, ktorý sa z neho však zázračne rýchlo pozviechal.

Saganovci, to je niečo úplne iné, hoci sa dlho zdalo, že silno veriaca rodina funguje harmonicky. Vážne pochybnosti o tom sa objavili začiatkom minulého roka, keď si domov pustili holandských novinárov a tí následne celému svetu zvestovali, že ich trojpodlažná vila v žilinskej štvrti Bôrik je rozdelená na dve časti, pričom pani Helena žije v tej nepomerne menšej a skromnejšej. Ľubomír Sagan to vtedy vysvetlil tým, že manželka je po transplantácii pečene a býva na prízemí, pretože hore by to pre ňu bolo priveľa schodov.

Ešte prekvapivejšie informácie na seba nenechali dlho čakať, šesťdesiatnička Helena totiž čoskoro putovala do zariadenia pre seniorov v Tepličke nad Váhom. Toto zase jej manžel vysvetlil tak, že stráca pamäť, čoraz častejšie si neuvedomuje, čo rozpráva a musí mať takúto špeciálnu opateru.

Netrvalo dlho a celkový obraz o Saganovcoch sa rozšíril o informáciu, že Ľubomír sa už niekoľko rokov otvorene stretáva s blondínou Alenou (45), ktorá sa mala kvôli nemu dokonca rozviesť. A čerešničkou na torte sa stala informácia, že s bývalou priateľkou Adrianou má 11-ročného nemanželského syna Christiana. A v rodine, v ktorej vyrastal aj náš cyklistický fenomén, to vôbec nie je tajomstvom...