Vondráčková po priznaní manžela o afére s tenistkou: Bola som slepá!

Českej speváčke a herečke Lucke Vondráčkovej skrachovalo manželstvo.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Jej muž, hokejista Tomáš Plekanec, tvrdí, že za koncom vzťahu nie je nikto tretí, ale vzájomné nezhody. Avšak priznal tiež, že sa vída s tenistkou Lucií Šafářovou.

Matka jeho dvoch synov sa vyjadrila, že hoci Plekanec často chodieval na tenisové turnaje, podozrenie nemala. ,,Vždy som mu verila, aj keď jazdil na ich tenisové turnaje. Viem, že tenis miluje,“ povedal pre Expres.cz speváčka, ktorej oči otvorili až články z novín. ,,O ich vzťahu som sa dozvedela až z českých médií, tak to býva," konštatovala a prekvapivo dodala, že o možnom vzťahu Plekanca a Šafářovej sa už predtým písalo v zámorí. ,,V kanadských médiách to vedeli už skôr, ja som bola slepá,“ povedala Vondráčková.

A hoci hokejista vo verejnom vyhlásení tvrdí, že ako manželia nefungovali už dlhšie, ona to vidí inak. ,,Nevšimla som si, že by sme boli od seba. Lietala som okolo detí, možno mi niečo uniklo,“ povedala Lucie záhadne a dodala: ,,Nevyšlo nám to ako tisíckam iných párov. Som rada, že Tomáš má novú lásku. Snáď bude mať skvelú sezónu a strieľať veľa gólov. Ako tie prvé roky, keď sme boli spolu.“