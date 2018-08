Len za pol roka krachlo deväť partnerstiev známych ľudí: Vieme, čo je za epidémiou rozchodov!

V tomto roku by sme sa mali utopiť v láske, pretože jej astrologickým vládcom je Venuša, ktorá praje láske, priateľstvu a harmónii.

V slovenskom šoubiznise to tak zatiaľ nevyzerá - veď iba za prvých šesť mesiacov roka sa rozišlo už deväť známych párov. Nečakané zbohom si povedali dokonca aj stabilné partnerstvá. Čo na to hovorí astrológ?

Juraj Bača (30), herec a Dominika Richterová (26), herečka

Január

Otvoriť galériu Juraj Bača (30), herec a Dominika Richterová (26), herečka. Zdroj: gt, han

Mladí herci spolu tvorili dlhoročný, hoci nie vždy harmonický pár. Hviezdy seriálov Susedia a Rex si totiž v minulosti prešli búrlivým obdobím, ktoré vyvrcholilo dočasnou partnerskou pauzou. V januári však malo dôjsť k zásadnému zlomu a hrdličky definitívne išli od seba. Rozídenci, ktorých sláva stúpa raketovo nahor, sa však o pozornosť opačného pohlavia strachovať nemusia! Okolo Juraja sa vraj už krúti iná žena.

Dávid Buška (26), exfarmár a Lucia Gahulincová (22), exfarmárka

Február

Otvoriť galériu Dávid Buška (26), exfarmár a Lucia Gahulincová (22), exfarmárka. Zdroj: archív l.g.

Exfarmári Dávid a Lula sa namiesto príprav avizovaného sobáša rozišli! Známu dvojicu spoznali diváci vďaka reality show Farma 8. Atraktívna televízna dvojica sa koncom júla minulého roku dokonca zasnúbila, ale o pár mesiacov zistila, že bude lepšie, keď každý pôjde svojou cestou a vo februári ohlásili rozchod. „Áno, sme rozídení. Nemusíte sa pýtať stále dokola. Stále sme kamaráti,“ zdôverila sa fanúšikom Lucia.

Kristína Krajčírová (25), modelka a Ivan Kmotrík ml. (26), viceprezident Slovana

Február

Otvoriť galériu Kristína Krajčírová (25), modelka a Ivan Kmotrík ml. (26), viceprezident Slovana. Zdroj: gt, han

Plavovlasá Miss Slovensko 2012 Kristína Kraj­čírová randila štyri roky s Ivanom Kmotríkom ml. V spoločnosti sa vždy ukazovali ruka v ruke a všetkým bolo jasné, že sú do seba naozaj bezhlavo zamilovaní. Dôkazom bola záplava ich spoločných fotiek na sociálnych sieťach. Tie však modelka hneď po rozchode stiahla. Netrvalo dlho a dnes už obaja majú nových partnerov. Kmotrík zalovil v rovnakých vodách a jeho priateľkou je finalistka Miss Lenka Petrovičová.

Dara Rolins (45), speváčka a Patrik Rytmus Vrbovský (41)

Marec

Otvoriť galériu Dara Rolins (45), speváčka a Patrik Rytmus Vrbovský (41), raper. Zdroj: archív d.r.

Azda najšokujúcejším rozchodom v šoubiznise je krach stabilného páru Dary Rolins a Rytmusa. Oznámili ho nečakane, obaja v tej istej chvíli na instagrame. Spolu boli takmer 7 rokov. „Rozchádzame sa. Bohužiaľ, je to tak. Neuvidíte nás plakať, ani na seba hádzať špinu, rozchádzame sa v mieri,“ znelo oficiálne vyjadrenie. Neskôr vyplávalo na povrch, že vo vzťahu to škrípalo už rok. A iba mesiac po rozchode si Rytmus našiel novú lásku, moderátorku Jasminu Alagič (28).

Samuel Tomeček (32), spevák a Kristína Mohrová (28), manažérka

Apríl

Otvoriť galériu Samuel Tomeček (32), spevák a Kristína Mohrová (28), manažérka. Zdroj: gt, han

Bývalý superstárista sa zrejme inšpiroval Darou a Rytmusom, keďže krach 7-ročného vzťahu oznámil na sociálnej sieti. „Ako sa hovorí, po siedmich rokoch vo vzťahu vraj prichádza zlom. Buď svadba, zásnuby, alebo rozchod. Pre mňa a Kristy, žiaľ, nastala tá posledná možnosť. Ďakujem ti za všetko. Pre mňa zostaneš už navždy veľmi hlboko v mojom srdci,“ dodal na záver emotívne.

Moma (19), youtuberka a Expl0ited (21), youtuber

Apríl

Otvoriť galériu Moma (19), youtuberka a Expl0ited (21), youtuber. Zdroj: gt, han

Najznámejší youtuberský pár Martina Moma Horňáková a Peter Expl0ited Altof ohlásili rozchod v apríli. Ich spoločné fotky sa na sociálnych sieťach síce neobjavovali už dlhšie, ale obaja zaryto mlčali. Mlčanie prerušila až Moma. „Všetko sa pre niečo deje a my si potrebujeme každý prejsť tú svoju cestu, na ktorej sa budeme rozvíjať a rásť ako dvaja individuálni ľudia. To sme v spoločnom vzťahu nedokázali.“

Karin Haydu (41), herečka a Rastislav Podhorec (45), finančník

Máj

Otvoriť galériu Karin Haydu (41), herečka a Rastislav Podhorec (45), finančník. Zdroj: gt, han

Herečka ešte donedávna žiarila šťastím po boku sympatického finančníka. Na oko vyzerali ako ukážková dvojica. Len málokto však tušil, že v súkromí im to začalo pomaly, ale isto škrípať. Čo bolo dôvodom vyhasnutia citov a krachu ich štvorročného vzťahu? „Nežili spolu v jednej domácnosti. Karin miluje Slovensko, je tu šťastná a dcéra Vanesa tu chodí do školy. Nechcela žiť v Rakúsku a on sa zasa ne­chcel vrátiť naspäť,“ prezradil zdroj z okolia dvojice.

Miriam Šmahel Kalisová (32), moderátorka a Dušan Pašek (33), hokejista

Máj

Otvoriť galériu Miriam Šmahel Kalisová (32), moderátorka a Dušan Pašek (33), hokejista. Zdroj: gt, han

Dlho im to nevydržalo! Markizácka moderátorka Miriam Šmahel Kalisová a Dušan Pašek začali randiť začiatkom minulého leta. Po odhalení ich vzťahu sa všade ukazovali ruka v ruke a pôsobili ako dokonalý pár. Vyzeralo to medzi nimi vážne a dokonca sa oslovovali - môj muž, moja žena. O to prekvapujúcejšie bolo, keď v máji tohto roku prišla nečakaná zvesť o ich rozchode. O pár týždňov ich síce videli spolu na romantickej večeri, ale obnovenie svojho vzťahu zatiaľ nepotvrdili.

Martina Šimkovičová (46), poslankyňa a Igor Šimkovič (43), podnikateľ

Jún

Otvoriť galériu Martina Šimkovičová (46), poslankyňa a Igor Šimkovič (43), podnikateľ. Zdroj: anc

Takmer dvojročnéturbulencie v manželstve Martiny Šimkovičovej a Igora Šimkoviča si nakoniec vyžiadali svoju daň. Dvojica len nedávno prišla na bratislavský súd v Dúbravke, rozvodové pojednávanie však bolo odročené na september, pretože sa nevedeli dohodnúť na výchove detí. Manžel bývalej moderátorky dokonca verejne vyslovil obvinenia, že poslednou kvapkou bolo to, keď si našla milenca.

Môže za to planéta Urán

Astrológ Jozef Chrástek vysvetľuje:

To, že sa v tomto roku rúcajú vzťahy, spôsobuje planéta Urán, ktorá kulminuje a rozbíja všetko naokolo. To znamená, že zlikviduje všetko staré, čo nebolo založené na dôvere a úprimnosti. Silný vplyv uránu by mal skončiť v období slnovratu 22. 6. Už naše staré matere verili, že počas jánskej noci sa ľudia majú sústrediť na pozitívne myšlienky, ktoré sa zhmotňujú pri splne mesiaca, a ten bude 28. 6. Vtedy treba odpustiť a myslieť na to nové a dobré, čo nás v budúcnosti čaká.