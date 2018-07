Rázne slová Trumpa Putinovi: Toto nemôžeme trpieť

Americký prezident Donald Trump pre spravodajskú televíziu CBSN v stredu povedal, že svojho ruského náprotivka Vladimira Putina na summite v Helsinkách upozornil, že Spojené štáty nebudú v budúcnosti zasahovanie do svojich volieb tolerovať.

"Povedal som mu, že toto nemôžeme trpieť. Nebudeme to trpieť, a tak to bude," uviedol v rozhovore Trump. Na otázku, či je podľa neho za zasahovanie do amerických prezidentských volieb v roku 2016 osobne zodpovedný ruský prezident, Trump odpovedal: "Mal by byť, pretože on stojí na čele tej krajiny." Trump poskytol rozhovor pre CBSN po tom, čo sa v pondelok vo fínskych Helsinkách stretol s Putinom a následne na spoločnej tlačovej konferencii uviedol, že nevidí dôvod, prečo by Rusko malo do amerických prezidentských volieb v roku 2016 zasahovať.

V utorok však už Trump v Bielom dome vyhlásil, že v Helsinkách sa len nesprávne vyjadril. Podľa svojich slov mal na mysli opak, teda, že nevidí dôvod, prečo by Rusko nemalo byť zodpovedné za zasahovanie do volieb. Taktiež zdôraznil, že uznáva zistenia amerických spravodajských služieb o zasahovaní Ruska do volieb, čo na spoločnej tlačovej konferencii s Putinom spochybnil.