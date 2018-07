Historický úspech Slovenky Moniky na majstrovstvách Európy: Titul získala v tvrdom bojovom športe!

Prišla, videla, zvíťazila! Monika Chochlíková (22) z Victory Gymu Trenčín sa stala historicky prvou slovenskou majsterkou Európy v thajskom boxe.

Takisto ako jediná drží aj európsky titul v kategórii K1 a je najlepšou slovenskou amatérskou zápasníčkou. Monika sa pritom zúčastnila takéhoto vrcholového podujatia v thajskom boxe po prvýkrát.

Monika (22) sa venovala 10 rokov karate. „Potom sa prešla na thajský box. Zaujalo ma to, doslova chytilo. Na majstrovstvách Európy som mala tri zápasy a všetky som vyhrala, tým pádom som sa stala európskou víťazkou,“ prezrádza nadšene s tým, že v úspech verila len v kútiku duše, nechcela mať však priveľké očakávania.

„Mala som totiž aj štátnice a bolo dosť zložité skĺbiť školu a tréningy. Preto som vďačná za tento úspech. Je to super,“ prezrádza atraktívna Monika, ktorú trénuje jej partner Tomáš (28). Pár tvoria už takmer 6 rokov. „Pre mňa je to určite v našom vzťahu ťažšie ako pre neho. Vo vzťahu sme si rovnocenní. Ale na tréningu musím byť ja tá podriadená, čo mi veľmi nesedí. No určite sme našli správnu cestu,“ dodáva so smiechom úspešná slovenská zápasníčka.