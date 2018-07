Tváre ako anjeli, telá ako dračice: Z nežných slovenských blondínok bude mužom poriadne horúco!

Miss leta 2018 je v plnom prúde, no ešte stále je čas prihlásiť sa.

Týchto 5 nádherných blondínok tak už urobilo. Dievčatá krásne ako anjeli teraz súťažia o titul Miss leta 2018. Fešandy vytasili do boja nežné črty a telá bohýň. V súťaž však ešte ani zďaleka nekončí a čaká sa stále aj na teba.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

V súťaži Miss leta 2018 môžeš získať množstvo skvelých cien, nové kamarátky, zážitky aj skúsenosti. Práve toto leto sa ti môže začať modelingová kariéra. Zo súťaže Miss leta totiž jedna kráska postúpi aj do Miss Slovensko. Finalistky Miss leta 2018 okrem iného zažijú aj sústredenie v slnečnom Turecku s Happy Travel.

Aj hlasovaním sa dostávaš do súťaže luxusné ceny. Vyber si svoju favoritku a zvýš jej šance na výhru. Posielaj hlasy a vyhraj zájazd do Grécka od Happy Travel, spotrebiče od Rowenta, poukážky do Fann parfumérie, či TEZENIS, kozmetiku od REVLON alebo značkové hodinky od Klenoty AURUM.