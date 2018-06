V očiach krásnych Sloveniek sa stratíte: Ale čo to? Na fotke č. 3 je Alexandre vidieť omnoho viac než sexi pohľad!

Miss leta nie je len o sympatickom vzhľade a krásnom tele. Tou pravou kráľovnou sa stane tá, z ktorej niečo skutočne vyžaruje.

A odkiaľ sa dá charizma odčítať na prvý pohľad lepšie než z očí? Slovenky, ktoré vám ukážeme tentokrát, majú ten najkrajší pohľad, ktorý sa vám zaryje hlboko do podvedomia. V ich očiach sa skutočne stratíte.

Už len 4 dni máš možnosť, ktorá sa nebude opakovať, ak sa stihneš pihlásiť do konca júna, získaš od nás 100 bonusových hlasov, takže sa oplatí neotáľať. Vyber svoje najkrajšie fotky a registruj sa.

Miss leta 2018 ti ponúka množstvo príležitostí. Tvoju krásu môže na základe tejto súťaže spoznať celé Slovensko, no to nie je zďaleka všetko. Miss leta ti môže otvoriť dvere do sveta modelingu. V súťaži môžeš spoznať množstvo skvelých ľudí a získať veľa neopakovateľných zážitkov. Na Miss leta 2018 čakajú aj skvelé ceny.