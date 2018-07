Spojenci Trumpa v tom majú jasno: Rusko zasahovalo do amerických volieb, Donald tomu stále neverí

Rusko zasahovalo do prezidentských volieb v USA v roku 2016, vyhlásil v pondelok americký republikánsky senátor Orrin Hatch, ktorý je podľa CNN kľúčovým spojencom prezidenta USA Donalda Trumpa.

Ako totiž poznamenala televízia CNN, Trump po pondelkových rokovaniach v Helsinkách s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na "výbušnej tlačovej konferencii" uviedol, že nemá dôvod si myslieť, že Rusko zasahovalo do volieb.

Hatch má ale iný názor. "Rusko zasahovalo do volieb v roku 2016. Všetky naše popredné spravodajské agentúry sa na tom zhodli. Od prezidenta nadol musíme urobiť všetko, čo je v našej moci, aby sme ochránili našu demokraciu tým, že zabezpečíme budúce voľby pred zahraničným vplyvom a zasahovaním bez ohľadu na to, čo hovorí Vladimir Putin alebo nejaký iný ruský operatívec," uviedol Hatch.

K summitu Trumpa a Putina sa vyjadril aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Vyhlásil, že rokovania boli "lepšie ako super", informovala agentúra TASS.

"Niet pochybností" o tom, že Rusko zasahovalo do prezidentských volieb v USA v roku 2016 a aj naďalej sa pokúša podkopávať demokraciu v Spojených štátoch a na celom svete. Vyhlásil to v pondelok predseda Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Paul Ryan po summite prezidenta USA Donalda Trumpa s jeho ruským partnerom Vladimirom Putinom v Helsinkách. Trump na ňom uviedol, že nevidí žiadny dôvod, prečo by Rusko zasahovalo do amerických volieb, pripomína agentúra AP.

Republikán Ryan uviedol, že Rusko zasahovalo do volieb aj podľa americkej spravodajskej komunity a výboru Snemovne reprezentantov pre tajné služby. "Prezident musí uznať, že Rusko nie je náš spojenec," konštatoval s tým, že Rusko "zostáva nepriateľské voči našim najzákladnejším hodnotám a ideálom".