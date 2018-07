Trump pred stretnutím s Putinom: Svet si praje, aby USA a Rusko vychádzali spolu dobre

Americký prezident Donald Trump pred začiatkom pondelkového summitu so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v Helsinkách vyjadril túžbu po normalizácii bilaterálnych vzťahov medzi USA a Ruskou federáciou ako dvoma najväčšími jadrovými mocnosťami.

"Úprimne si myslím, že svet si praje, aby sme spolu vychádzali dobre. Sme dve veľké jadrové veľmoci, disponujeme 90 percentami všetkých jadrových zbraní, a to nie je dobré," vyhlásil na brífingu Trump, ktorého cituje spravodajská stanica CNN. Trump zároveň dúfa vo "výborný vzťah" s Putinom. Trump však odmietol odpovedať na otázky novinárov, či počas rokovania s Putinom otvorí záležitosť údajného ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Obaja lídri si podali ruky a následne sa odobrali do rokovacej miestnosti, kde vedú dialóg medzi štyrmi očami, len za prítomnosti tlmočníkov. Nasledovať bude pracovný obed a rozhovory za prítomnosti ďalších členov svojich delegácií. Paralelne rokujú i ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a šéf americkej diplomacie Mike Pompeo. Rokovací deň sa uzavrie spoločnou tlačovou konferenciou. Nemenovaný americký činiteľ pre CNN uviedol tri príčiny, prečo Biely dom požiadal ruskú stranu o predĺžené súkromné stretnutie. Ako prvý dôvod uviedol, že Trump chce lepšie zhodnotiť Putina a vyvinúť si s ním osobný vzťah.

Donald Trump predtým vyjadril hnev nad tým, že z jeho stretnutí so zahraničnými lídrami unikli citlivé informácie a pri schôdzke s Putinom si to podľa vlastných slov nepraje. Ako tretí dôvod uviedol, že počas rokovania nechce mať pri sebe poradcov zastávajúcich tvrdšiu líniu proti Rusku, ktorí by marili jeho konverzáciu s Putinom. Šéf Kremľa počas úvodného brífingu uviedol: "Vážený prezident, som rád, že sa s Vami môžem stretnúť tu vo Fínsku. Od nášho posledného stretnutia sme boli v neustálom telefonickom kontakte. Nastal čas na ďalší pracovný rozhovor, pretože vo svete sa toho deje veľa a my sa o tom musíme porozprávať."