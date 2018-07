Expert rozobral stretnutie Trumpa s Putinom: Detaily zo summitu svetových lídrov odhalené

Po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti nedávno obvinilo 12 ruských agentov z hackerských útokov počas predvlaňajších amerických prezidentských volieb, niet divu, že téma údajného ruského zasahovania do volieb v USA do veľkej miery dominovala tlačovej konferencii po pondelkovom stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským partnerom Vladimirom Putinom v Helsinkách. Pre TASR to uviedol šéf výskumu Centra pre európske štúdie Helsinskej univerzity Juhana Aunesluoma.