Dobrá správa pre odsúdenú Varhlíkovu: Súd jej odklepol slobodu

Eva Varholíková (41), blondínka z klanu Rezešovcov, sedí v budapeštianskej base za spôsobenie dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu, pri ktorej zahynuli štyria ľudia.

Ako informoval Nový Čas, boháčka podala pred pár týždňami prostredníctvom svojho právnika žiadosť o podmienečné prepustenie z basy. Na jej radosť jej budapeštiansky súd slobodu odklepol!

Varholíková si odpykáva trest vo väznici v centre maďarskej metropoly od roku 2012. Kvôli svojej hrôzostrašnej jazde vtedy zmarila štyri ľudské životy, za čo jej súd naparil deväť rokov natvrdo.

Boháčka, ktorá bola zvyknutá na život v luxuse a medzi smotánkou, si zrazu musela zvykať na chladné väzenské steny, spolubývajúcu či každodennú prácu. Vo väzení z nej totiž urobili šičku. Podľa informácií Nového Času sa Eva po celé roky veľmi vzorne správala, preto bolo podľa nášho zdroja z Maďarska viac ako pravdepodobné, že sa Košičanka na slobodu po odpykaní 2/3 trestu môže dostať na slobodu. Podľa informácií, ktoré získal český Blesk, sa jej sekanie dobroty oplatilo, pretože maďarský súd jej žiadosti vyhovel. Varholíková sa tak môže už o pár týždňov dostať na slobodu. Zadarmo to však nebude. Na pleciach by si mala nosiť trojročnú podmienku, ktorú ak poruší, poputuje späť do basy. Pred odchodom z väznice ju tak má čakať ešte séria rozhovorov so psychológmi a psychiatrami, ktorí budú musieť zhodnotiť jej stav. Ak budú jej posudky pozitívne, Eva sa dostane na slobodu o tri roky skôr oproti pôvodnému rozsudku.

Naparili jej 9 rokov

Eva Varholíková Rezešová narazila 21. augusta 2012 na diaľnici M3 vo vysokej rýchlosti do Fiata Punto, ktorý skončil v plameňoch. V aute zahynuli traja ľudia, ďalšia žena zomrela po prevoze do nemocnice. Varholíkovej Rezešovej po tragickej havárii namerali v krvi 1,5 promile alkoholu. Na jeseň roku 2014 druhostupňový súd so sudkyňou Saroltou Stubeczky odsúdil Varholíkovú na deväť rokov väzenia.