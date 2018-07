Anglicko zlomilo prekliatie, britské média TOTO ešte nikdy nenapísali

Prelomili prekliatie. Futbalisti Anglicka postúpili na majstrovstvách sveta do štvrťfinále, keď Kolumbiu zdolali po penaltovom rozstrele.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Áno, čítate dobre - penaltový rozstrel. "Takýto titulok ste nikdy nečítali," upozornil denník The Sun.

Tradičná disciplína, v ktorej Anglicko pravidelne zlyhávalo. Teraz penalty Angličanov posunuli medzi najlepších osem tímov sveta. Keď Eric Dier premenil rozhodujúci pokus, nasledovalo niekoľko neveriacich reakcií: Naozaj sme to dokázali?

Čím viac sa blížilo ku koncu predĺženie, tým viac z príspevkov anglických expertov mizol vtip a nadhľad. O výhru prišiel Albion v nastavení druhého polčasu a psychiku jeho hráčov to evidentne zrazilo. To neboli priaznivé signály, že by prekliatie malo skončiť práve na šampionáte v Rusku. A to navyše v tretej sérii zahodil svoj pokus Jordan Henderson. Skôr to vyzeralo na scenár z MS 1990, 1998 a 2006, kedy Anglicko po rozstrele plakalo.



Potom prišiel obrat, keď za Kolumbiu nepremenili Mateus Uribe a Carlos Bacca. A zrazu sa zo stresu vykľula anglická radosť.

vyzval na BBC všetkých bývalý kapitán reprezentácie Terry Butcher. Sledovaný expert a niekdajší reprezentant Gary Lineker bol tiež veľmi expresívny.reagoval bezprostredne na Twitteri. O chvíľu neskôr pridal:A sériu radostných správ zakončil otázkou:Od začiatku turnaja sa hovorilo o tom, že anglický výber je tentoraz iný a v podobnom momente nezlyhá. Potvrdilo sa to.povedal kouč Gareth Southgate.