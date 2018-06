Ľudia poskytli informácie pri riešení vraždy Kuciaka († 27), milión nikto nezískal: Všetky mali jedno spoločné

K vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky prišlo veľmi veľa informácií, ktorými chceli oznamovatelia vniesť svetlo do vyšetrovania a získať tak odmenu milión eur.

Vyhlásila to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) s tým, že ani jedna informácia však nebola pravdivá a "skutočne išlo len o pokusy, aby bola odmena milión eur vyplatená". Ministerka sa na počet oznamov od ľudí informovala u prezidenta Policajného zboru SR Milana Lučanského.

Vyplatenie miliónovej odmeny, ktorú ponúkla vláda za informácie, ktoré by pomohli odhaliť vraha novinára a jeho partnerky, podľa Sakovej stále platí. "Nebolo žiadne rozhodnutie súčasného premiéra, že by odmenu nechcel vyplatiť," povedala ministerka. Ako dodala, odmena by bola vyplatená v prípade, že by sa skutočne prišlo na stopu alebo na páchateľa, respektíve objednávateľa na základe oznámenia konkrétneho človeka.

Vláda ponúkla 26. februára odmenu milión eur za informácie, ktoré by pomohli odhaliť vraha novinára a jeho partnerky. Vyhlásil to vtedajší premiér Robert Fico (Smer-SD). Prijímať sa budú aj anonymné podania.

Novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová boli zavraždení 21. februára 2018 výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Informoval o tom prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) z odboru všeobecnej kriminality. Okolnosti prípadu podľa prokurátora nasvedčujú, že išlo o vraždu na objednávku. Na mieste činu vo Veľkej Mači sa našli dve nábojnice a taktiež nevystrelené náboje. Vyšetrovatelia tiež nezistili žiadne stopy zápasu a s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo nič odcudzené.