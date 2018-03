Martin Mňahončák si toho naložil na plecia poriadne veľa: Prečo som začal podnikať

V televíziách ide zo seriálu do seriálu, o robotu posledné roky núdzu rozhodne nemal, no on sa napriek tomu rozhodol ešte si naložiť na plecia.

Herec Martin Mňahončák (40) začal podnikať, založil si vlastnú produkčnú spoločnosť, dáva prácu kolegom a vďaka šikovnej investícii sa z neho stal aj rentier. Fotogaléria 8 fotiek v galérii Okrem toho, že ste herec, začali ste v rámci kultúry podnikať. Máte vlastnú produkčnú spoločnosť, dávate prácu kolegom, cestujete po Slovensku s divadelnými predstaveniami. Vždy ste mali organizačný talent? Neviem, či je to o nejakom talente. Skôr je to o tom, že už veľa rokov hľadám takzvané ideálne divadlo, to ale asi neexistuje, tak som začal robiť svoje divadlo. Na každý projekt voláme iných ľudí, a tým pádom sa môžem stretnúť s hercami, s ktorými sa chcem stretnúť a robiť veci, ktoré robiť chcem. Ale dobrý organizátor musíte byť, či nie? Mám na to vo firme spoločníčku, ona rieši tieto organizačné veci, ja som skôr cez umelecké veci. Ste nárazníková zóna medzi hercami a vašou spoločníčkou? Dá sa to tak povedať. Samotný projekt, divadelné predstavenie, vymýšľam ja, vyberám hru, spolu vyberáme hercov a ja s nimi potom pracujem alebo nejaký iný režisér, ktorý u nás robí. Ale áno, ja som ten, kto sa s nimi prvý stretáva a do celej veci ich uvedie.