Mladík minul už tisíce eur, aby sa zmenil na ženu, potom prišlo nečakané zistenie: Prečo som si nechala svoj penis!

Rodičia mladíka zažili už dva obrovské šoky. Teraz má pre nich tretie prekvapenie.

Jolene Dawson (21) sa v priebehu pol roka zmenila z muža na ženu. Tisíce eur minula na premenu svojho tela na ženské avšak jedna časť ostala nedotknutá. Jolene pre portál Mirror prezradila, prečo si nenechala odstrániť svoj penis.

Transrodová žena si totiž uvedomila, že si aj naďalej chce užívať sex so ženami. "Všetko to začalo pred štyrmi týždňami, keď som začala randiť. Uvedomila som si, že keď nechcem byť mužom, prečo by som chcela s nejakým chodiť?," prezradila. Po stovke stretnutí s mužmi, ktorých si našla prostredníctvom zoznamky Tinder, zmenila svoje preferencie a hľadá si ženy. Jolene dodala, že je otvorená všetkým skúsenostiam.

Názory okolia na jej zmeny ju veľmi nezaujímajú, no čo si pomyslia jej rodičia ju trápi. Prvýkrát ich šokovala ešte v tínedžerskom veku, keď im povedala, že je homosexuál. O niekoľko rokov neskôr začala svoju premenu na ženu. A teraz im musí povedať, že je lesbička.