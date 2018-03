Tipsport liga: Mečbal má v rukáve ďalší favorit

Piaty štvrťfinálový zápas Kaufland play off hokejovej Tipsport ligy doprial víťazstvo domácemu Zvolenu.

HKM zdolal MsHK Žilina 4:1, s hetrikom Milana Kytnára. Na zápasy vedú Zvolenčania 3:2, ďalší je na programe v nedeľu o 18.00 h na žilinskom ľade.

HKM Zvolen - MsHK Žilina 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Góly: 6. Coffman (Kytnár, Chovan), 10. Kytnár (Coffman, Chovan), 53. Kytnár, 57. Kytnár (Chovan, Coffman) - 51. Ondruš. Rozhodovali Baluška, J. Konc - Tvrdoň, Šefčík, vylúčení 3:4, presilovky 1:0, v oslabení 0:0, 2345 divákov. Stav série 3:2.

HKM Zvolen: MacIntyre - Bokroš, Kováčik, Zeleňák, Hraško, Ulrych, Ťavoda, Dubeň - Coffman, Kytnár, Michal Chovan - Šišovský, Špirko, Flick - Puliš, Steen, Obdržálek - Török, V. Fekiač, Matis

MsHK Žilina: Tomek - Hatala, Kozák, Roman, Andersons, Juraško, Mazanec - Pospíšil, Hruška, Handlovský - Konečný, Holovič, Tvrdoň - J. Jurík, Húževka, Švihálek - Klimenta, Ondruš, Stupka

Po prvej tretine boli oveľa spokojnejší domáci. Strelili dva góly, mohli aj viac a keďže Žilinčanov trápila streľba, rozohrali pomerne jednoznačnú partiu. Už po 10 sekundách Coffman vyskúšal Tomeka v bránke, akoby chcel naznačiť, že to bude práve on, ktorý sa stane kľúčovým hráčom. Z jeho spolupráce s Kytnárom sa zrodili oba góly, v 6. min sa obaja ocitli v prečíslení a Američan namieril sprava presne pod žŕdku, v 10. min zasa Coffman naservíroval po krížnej nahrávke v presilovke o dvoch hráčov puk na čepeľ Kytnára a Tomek kapituloval druhýkrát. Na vývine zápasu sa podpísala hlavne presilová hra piatich na troch. Od 10. min ju mali domáci k dispozícii najskôr dve minúty, po góle ešte ďalších 74 sekúnd a aj keď už ďalší nestrelili, súpera aspoň otriasli v sebavedomí. Žilinčania mohli vyťažiť z príležitostí aj viac, či už Kozák v 7. min, alebo Húževka v 17-tej. Produktivita 'rytierov' však bola oveľa vyššia a ak by Matis v 3. min, Chovan v 8., alebo Puliš pri tutovke v 15. min mierili presnejšie, priebežný stav by hostia len ťažko rozdýchali.

V 23. min Zeleňákovi chýbala po brejku väčšia odvaha, aby vystrelil a pridal možno ďalší gól. Ešte väčšiu šancu spálili v 26. min Špirko, úplne sám pred Tomekom, a aj Puliš v 40. min v nádejnej streleckej pozícii. Žilinským 'vlkom' chýbala v 2. tretine väčšia energia a skôr sa zamerali na to, aby neinkasovali ako na kontaktný gól, ku ktorému mali príliš ďaleko.

Všetko však mohli napraviť v tretej tretine, ak by strelili rýchlo gól, čo sa však nestalo a MacIntyra v bránke ani poriadne neohrozili. Až Švihálek v 49. min úplne zblízka prestrelil, zápas ešte nezdramatizoval, no podarilo sa to Ondrušovi po rýchlom protiútoku v 51. min. Rozhodnutie padlo po hrúbke Žilinčanov v 53. min, najskôr Chovan šancu nepremenil, vzápätí nerozhodnosť obrancov i vykorčuľovaného brankára Tomeka spôsobila, že sa k puku dostal Kytnár a od mantinelu z uhla trafil prázdnu bránku. Zaslúženú prehru Žilinčanov zvýraznil hetrikom v 57. Kytnár po predchádzajúcej šanci Chovana a presnej dorážke.