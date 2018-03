DJ Mairee pol roka po autonehode: Obetavej priateľke venoval silné a dojímavé slová!

Prežil svoju smrť! DJ Mairee skončil po septembrovej autonehode vo veľmi kritickom stave. Nevzdal sa však, zabojoval a už v apríli poteší svojich fanúšikov unikátnym koncertom pod holým nebom Mairee Only - Open air. Dovoliť si to môže aj vďaka obetavej starostlivosti jeho priateľky. Mairee si je toho zjavne vedomý, pretože slová, ktoré adresoval priateľke, by chcela počuť nejedna žena!