Chára zapózoval s tortou od personálu, no niečo na tej foto nesedí: Kde si nechal oči, Zdeno?

Už druhý týždeň chýba v zostave Bostonu obranca Zdeno Chára. Aj napriek nešpecifikovanému zraneniu v dolnej časti tela cestuje s tímom. V nedeľu so spoluhráčmi oslávil netradične svoje 41. narodeniny na palube lietadla a od personálu dostal aj tortu!

Chára do súboja na ľade Caroliny 14. marca nevynechal v tomto ročníku ani jeden zápas v drese Bostonu. Teraz to však vyzerá na dlhšiu prestávku. „Momentálne rehabilitujem a snažím sa čo najskôr dostať do stopercentného stavu, aby som stihol play off. Bude to trvať niekoľko dní, verím, že nie týždňov,“ povedal pre Nový Čas Chára, ktorý v nedeľu oslávil 41. narodeniny. Spoluhráči a letecká posádka mu gratulovali priamo v lietadle. „Dostal som od posádky tortu. Ďakujem za všetko, čo pre nás hráčov robíte,“ napísal na sociálnu sieť Chára.