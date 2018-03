V Krakovanoch sa stretli muži na netradičnej akcii: Nepochopíte, čoho sú schopné chlapské ruky!

Na Slovensku vôbec prvé stretnutie svojho druhu sa uskutočnilo počas minulého víkendu v Krakovanoch.

V obci pri Piešťanoch, ktorá propaguje tradíciu vzácnej paličkovanej čipky, sa na pôde múzea Za krakovskú bránu zišli muži, ktorí prepadli kúzlu paličkovania. TASR informoval organizátor podujatia Matej Pisca.

Paličkovanie je doménou žien po celom svete, ale keď je niekoho mama, ako sa to stalo Matejovi Piscovi, zanietenou paličkárkou a stojí pri zrode Festivalu paličkovanej čipky v Krakovanoch, nie je už ďaleká cesta od pozorovateľa priamo k vytváraniu krehkej paličkovanej krásy. "Ťažko sa dá určiť, koľko mužov prepadlo paličkovaniu. Ja viem na Slovensku o 12, ale je ich určite viac. To, že paličkujú muži, už začína byť bežné. Niekedy majú krajšie nápady ako ženy. Ja osobne mám najradšej tradičné čipky, či už z Krakovian alebo Krajného. Na Slovensku máme 20 druhov čipiek, čo je asi svetová rarita," povedal Pisca. On sám je tridsiatnik, najmladší paličkár má 22 rokov a najstarší, zanietený Vladimír Pagáčik z Myjavy, už vyše šesťdesiat.

Okrem Slovákov prišli do Krakovian aj paličkári z Juhoafrickej republiky a Estónska. "Teší nás, že sa prišli učiť našu unikátnu čipku, ktorá je práve v Krakovanoch. Ľudia, čo to videli doteraz iba na obrázkoch, neverili, že je to paličkovaná čipka. Je úplne iná ako ostatné," uviedol Pisca.

Podujatie má anglický názov Men Making Lace Festival Festival mužov, ktorí robia čipku, nakoľko sa jeho miesto konania bude striedať podľa krajín zúčastnených paličkárov. V Krakovanoch sa zaúčali tajomstvu krakovianskej paličkovanej, ktorá je považovaná za svetový unikát. "Čipka sa paličkuje všade inde so štyrmi paličkami, krakovianska s piatimi. Dá sa povedať, že je to vysoká škola paličkovania, pretože paličkárka si sama musí navrhnúť vzor, rozpočítať, vymyslieť, upaličkovať, a ešte je unikátna tým, že keď sa na ňu pozriete, nepôsobí ako paličkovaná čipka, vyzerá skôr ako niečo tkané alebo vyšívané a je veľmi pestrofarebná, tak ako sú pestrofarebné kroje v Krakovanoch a blízkom okolí," povedala pred časom pre TASR riaditeľka Festivalu paličkovanej čipky Daniela Piscová.