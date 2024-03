Gunther VI je najbohatší pes, má vlastnú vilu a šoféra: Tajomný príbeh! Ako sa mal dostať k peniazom?

Gunther VI je považovaný za najbohatšieho psa na svete. Má vlastného šoféra, ktorý ho vozí na vilu na Bahamách, ktorú predtým vlastnila samotná Madonna, alebo napríklad na jachtu v prístave v Karibiku!

Najbohatšiemu psovi by jeho prepych mohlo mnoho ľudí závidieť. Gunther VI je nemecký ovčiak a už nejaký čas si žije život na vysokej nohe, píše Daily Star. Prirodzene, peniaze nekontroluje samotný pes, ale sprostredkovateľ, taliansky podnikateľ Maurizio Mian (66), informoval The Sun. Generálny riaditeľ spoločnosti The Gunther Corporation monitoruje 277 miliónov libier (približne 323 miliónov eur), ktoré údajne zostali po bývalom majiteľovi zvieraťa.

Nemecká grófka Karlotta Leibenstein mala nechať svoje obrovské bohatstvo psovi, pretože nemala žiadnu rodinu, ktorej by ho mohla nechať. Guntherova PR Lucy Clarkson povedala: „Keď zomrela, nemala žiadnych priamych príbuzných, nikoho blízkeho a všetko dala svojmu psovi Guntherovi, ktorého tak milovala. Potom bol vytvorený Gunther Trust, aby zabezpečil, že peniaze zostanú u Gunthera a pokrvnej línie." Udržiavanie peňazí v rodine neskôr viedlo k obrovským sídlam a megajachte.