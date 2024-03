Na východe našli zúboženého psíka: Pre Brunka hľadajú milujúcu rodinu aj napriek hendikepu

Ľudská ruka mu pravdepodobne ublížila, ďalšia mu však nesmierne pomohla a dala šancu na lepší život. V Baškovciach (okr. Humenné) našli zúboženého psíka krívajúceho na všetky štyri nožičky.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Našťastie sa ho ujal starosta Pavol Tamáš, ktorý ho odniesol k veterinárke do Humenného a podujal sa aj zaplatiť náklady na starostlivosť. Rozkošný Brunko teraz hľadá milujúci domov.

Podľa starostu sa psíka pravdepodobne chcel niekto bezcharakterne zbaviť, a tak ho vyhodil. „Kto to mohol byť, ťažko povedať. Vraj ho videli aj v iných dedinách. U nás ho našla jedna rodina v záhrade a oznámila mi to. Nám sa ho uľútostilo aj preto, že nie je úplne zdravotne v poriadku. Bránil sa, chcel aj hrýzť, ale nakoniec sa ho podarilo chytiť,“ vysvetľuje prvý muž obce. Brunko nebol začipovaný, takže majiteľa sa podľa starostu asi nájsť nepodarí. „Psíka sme odviezli k veterinárke a podujali sme sa uhradiť náklady, ktoré sú s tým spojené,“ povedal Pavol Tamáš.



Pozrite si iný silný príbeh: Týraného psíka čakal ten najhorší osud, na poslednú chvíľu sa stal zázrak!



Odvďačí sa prítulnosťou

Teraz je v ambulancii u doktorky Lenky Lisej. „Psíka sme ošetrili. Urobili sme mu aj RTG snímku. Vysvitlo, že má kratšie labky, preto kríva. Inak je úplne zdravý, ale tento hendikep sa, žiaľ, nedá, liečiť. Je to však milý psík. Má približne 5-6 rokov,“ priblížila skúsená veterinárka, ktorá bude spoločne so združením Pomáhaj a chráň - Humenské labky pre Bruna hľadať nový domov. „Boli by sme veľmi radi, keby sa podarilo nájsť láskavých ľudí, ktorí sa oň postarajú. Odvďačí sa im svojou prítulnosťou,“ uzavrela doktorka.