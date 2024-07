Matka si nevie dať rady so synom: Po psovi opakuje úplne všetko! To snáď nie…

Bizarný prípad! Žena zúfalo prosí o radu po tom, čo jej dieťa začalo napodobňovať ich psa tak, že vykonáva potrebu vonku. Jej manžel si z toho nerobí ťažkú hlavu, preto sa zároveň pýta, či nejde o prehnanú reakciu z jej strany.

Na sociálnej sieti sa spýtala ostatných rodičov, čo si o tom myslia. Dieťa má byť naučené chodiť na nočník, píše The Mirror. “Máme 3-ročného syna. Rád napodobňuje nášho psa. Niekoľkokrát sa vycikal vonku a dnes sa rozhodol vykonať veľkú potrebu na mieste, kde to robí pes,” napísala zhrozene v príspevku. “Manžel si myslí, že je to zábavné. Nevidí to ako problém. Tvrdí, že preháňam,” uviedla následne.

Žena sa ďalej pýta, či na vine nemôžu byť tehotenské hormóny, kvôli ktorým môže niektoré veci brať o čosi vážnejšie. Jej manžel argumentuje, že v detstve sám zvykol močiť na verejných priestranstvách. Príspevok pridala na sociálnu sieť Reddit. Takmer s okamžitosťou naň reagovali rodičia, ktorí sa vyjadrili, že hoci určite nejde o nič príjemné, nie je žiaden dôvod na paniku.

“Batoľatá sú zvláštne malé stvorenia. Môj ročný vnuk rád kaká na posteľ svojej sestry,” podelila sa so svojou skúsenosťou neznáma osoba. Ďalšia osoba napísala, že jej 2-ročný synovec napodobňuje šteniatka okusovaním šnúrok na topánkach.