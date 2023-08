Týždenný horoskop: Koho čaká sklamanie? Toto znamenie si svojim správaním ukrajuje zo zdravia!

Zaujíma vás, čo pre vás hviezdy pripravili na budúci týždeň? Prečítajte si, ktoré znamenie čakajú dni pohody a šťastia a koho naopak postretne smútok a sklamanie.

Baran 21.3. – 20.4.

Dokončenie, Voz

Nezabúdajte na pravidelný pohyb, ktorý prospieva vášmu srdiečku a veľkým cievam. Vaša pohodlnosť vám zo zdravia ukrajuje a vy to veľmi dobre viete! Nemusíte sa naháňať vo fitku, stačia aj dlhšie prechádzky na čerstvom vzduchu alebo hoci plávanie. V zamestnaní v tomto týždni trošku spomaľte a postojte na mieste, nemíňajte energiu na vysvetľovanie. Vaši kolegovia si aj tak budú hovoriť svoju pravdu a vy by ste sa zbytočne rozčuľovali. Šťastný deň – pondelok, štvrtok.

Býk 21.4. – 20.5.

Princezná mečov, Miernosť

Výnimočné chvíle, ktoré vám v týchto dňoch pripraví partner zaradíte medzi svoje najmilšie spomienky. Podobnou mincou by ste sa mali svojej polovičke odvďačiť tiež vy, pričom vôbec nemusí ísť o nejaký drahý dar. Postačí milá drobnosť, ak bude daná z úprimného srdca! Odmeniť môžete koncom týždňa aj kolegov, pretože počas vašej neprítomnosti v robote prevezmú na svoje plecia vaše bremená a šéfovi za vás odovzdajú dokonalú prácu. Šťastný deň – sobota, streda.

Blíženci 21.5. – 21.6.

Bujnosť, Smrť

K výraznému zlepšeniu ťaživej a negatívnej atmosféry, ktorá zavládne začiatkom týždňa v robote môžete prispieť aj vy. A to milým a nekonfliktným správaním sa, vďaka ktorému vaše okolie pookreje. No neznamená to, že musíte s kolegami, či so šéfom súhlasiť za každých okolností! Sú hádky, ktoré ovzdušie prečistia, a potom sú tie, ktoré prinášajú trpkosť a pocit krivdy. Komunikujte s okolím preto tak, aby ste dosiahli čo najviac pozitívneho. Šťastný deň – sobota, pondelok.