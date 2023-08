Slovensko má za sebou dva roky zdražovania: Dokedy budú ceny v obchodoch stúpať?

Takmer dva roky neustáleho zdražovania! Takto strašidelne to vyzerá, keď sa pozrieme do našich košíkov v potravinách, ktoré vyťahujú spolu s bývaním najviac peňazí z našich peňaženiek. Dobrou správou je, že ceny už niekoľko mesiacov klesajú. Napriek tomu sme stále, čo sa inflácie týka, na chvoste EÚ a o 2 % inflácii, aká je v niektorých krajinách, môžeme len snívať. Čo zlacnelo za posledný rok najviac, čo, naopak, zdraželo a aké sú prognózy vývoja?!

Medzimesačne klesli ceny v 4 z 12 hlavných sledovaných skupín domácností. Najvýznamnejší vplyv na pokles cien v porovnaní s júnom malo zlacnenie potravín o 0,7 %. „To bolo ovplyvnené poklesom cien mlieka, syrov a vajec o 2,1 % a tiež zeleniny o 4,9 %. Medzimesačne zlacneli aj chlieb a obilniny, ako aj ovocie,“ píše sa v správe Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Letné mesiace priniesli aj zlacnenie nealkoholických nápojov, tento rok za týmto trendom však nestálo tradičné zlacňovanie minerálnych vôd a štiav, ale pokles cien kávy, čaju, kakaa o 0,6 %.Výraznejšiemu medzimesačnému poklesu cien potravín zabránili stále ešte mierne rastúce ceny mäsa, olejov a tukov pod vplyvom vyšších cien masla.

Dole nás ťahali aj výpredaje

K poklesu cien prispeli aj sezónne výpredaje odevov a obuvi, ktoré klesli medzimesačne takmer o 2 %. O 0,5 % zlacneli aj telové a opaľovacie mlieka, hygienické vreckovky a plienky. Druhý mesiac po sebe klesli aj ceny v odbore bývanie a energie, medzimesačne o 0,2 %. Slovákov však nemilo prekvapil stúpajúci trend vývoja cien pohonných látok, ktorý sa premietol aj v mestskej a prímestskej osobnej doprave. „Drahšie o takmer 7 % nás vyšli aj organizované dovolenky,“ uvádza sa v správe. Kým priemer inflácie v EÚ je okolo 5 %, na Slovensku je to raz toľko.

Drahá zelenina a cukor

V medziročnom porovnaní máme ceny vyššie o 9,7 %. Najväčší vplyv na celkovú infláciu majú stále ceny potravín s nealko nápojmi, ktoré spolu s bývaním a energiami tvoria dve najvýznamnejšie položky vo výdavkoch domácností. Dynamika rastu cien potravín spomaľuje už 4 mesiace, v júli boli oproti minulému roku drahšie o 16,5 %. „Viac ako 20 % rast cien pretrval už len pri zelenine a váhovo menej významných zložkách - pochutinách, cukre, džeme a cukrovinkách,“ uviedli analytici ŠÚ. V praxi to znamená, že ten istý 100-eurový nákup, ktorý ste urobili minulé leto, vyjde teraz na 116 eur.

Pokles od budúceho roka

Ako doplnil analytik Národnej banky Slovenska Branislav Karmažin, spomaľovanie rastu cien potravín pokračuje a malo by pretrvať až do začiatku roka 2024. K tomu by mal prispievať priaznivý vývoj cien agrokomodít, energií a výrobných cien potravín pre domáci trh. Ku koncu roka by sa rast cien potravín mal zastaviť a začiatkom roka 2024 by mohli ich ceny medziročne aj mierne poklesnúť. „Aktuálne však ich rast zostáva stále veľmi vysoký, v júli bol 16,5 %, a zasahuje najmä nízkopríjmové domácnosti,“ dodal Karmažin.