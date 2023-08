Hasič Richard ako prvý vystúpil proti ministerstvu: Rukavice, prilby a aj topánky kupujeme za vlastné!

S ohňom bojujú bez riadnej výzbroje?! Už viac ako mesiac nasadzujú hasiči zo Slovenska svoje životy pri bojoch s rozsiahlymi požiarmi v Grécku.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Ministerstvo vnútra posiela do ohňami zasiahnutej krajiny stále nové a nové tímy, pričom sa touto pomocou ťažko skúšanej krajine aj patrične chváli. Hasič Richard Rehák však ako prvý vystúpil proti ministerstvu a nešetril ostrou kritikou. Podľa jeho slov to vyzerá tak, že odvážnych chlapov posiela rezort vnútra napospas osudu bez potrebného vybavenia!

Na problémy s riadnym vystrojením hasičov v Grécku upozornil na sociálnej sieti profesionálny hasič Richard Rehák. Reagoval tak na jeden zo série statusov, na ktorom sa ministerstvo chváli prítomnosťou našich hasičov v Grécku. Rehák tvrdí, že hasičom chýbajú zásahové topánky, prilby, náhradné oblečenie, protipožiarne stany či tvárové filtračné masky, ktoré si musia požičiavať od gréckych kolegov.

Problémom je taktiež chýbajúca komunikačná technika. „Dúfam, že tentokrát už dostali aspoň nejaké zásahové topánky, prilby a náhradné oblečenie, aby nemuseli používať svoje súkromné. Mesiac vám v Grécku robili bezkonkurenčnú reklamu do celého sveta, tak sa o nich konečne postarajte, ako sa patrí! Keby ste si prerátali, koľko by vás stála reklama v komerčných reklamných spoločnostiach, aby ste dosiahli rovnaký efekt, ktorý vám spravili títo ľudia svojou obetavosťou a lojalitou, tak špičkové dovybavenie týchto ľudí by stálo len zlomok tej sumy! A nejde len o týchto ľudí, ale aj o všetky ostatné moduly a záchranné tímy, ktorými sa tak radi pýšite pred novinármi a ľuďmi. Slúžim vlasti, a nie politikom!“ vyhlásil Rehák v statuse.