Krásnej Jennifer Aniston nevyšli dve manželstvá: Ženy, jej slová vás donútia zamyslieť sa

Jennifer Aniston je už dlho nezadaná a má za sebou aj dve nepodarené manželstvá.

Ešte ako nezrelá mladá žena sa pokúsila žiť v manželstve s Bradom Pittom, ten ju však opustil ju kvôli Angeline Jolie. Vraj kvôli tomu, že s ním nechcela mať deti. Ale aj keď ju do toho druhý manžel Justin Theroux nenútil, aj tak im to nevyšlo a rozviedla sa aj s ním. Dnes hviezda seriálu Priatelia priznáva, že je pre ňu proste jednoduchšie byť nezadaná.

„Myslím, že to pre mňa bolo vo vzťahoch vždy trochu ťažké, pretože som bola naozaj tak trochu sama. Moji rodičia, keď som sledovala vzťah svojej rodiny, vo mne nevyvolávali také to: ‚Ach, už sa nemôžem dočkať, až to urobím.' Nepáčila sa mi predstava, že obetuješ to, kým si, alebo to, čo v živote potrebuješ mať a robiť, takže som vlastne nevedela, ako to vo vzťahu urobiť. Takže bolo pre mňa vždy jednoduchšie žiť tak trochu sólovo,“ zverila Jennifer denníku Wall Street Journal.

S matkou Nancy nemala Jennifer príliš dobrý vzťah. Otec John, slávny herec soap opery Tak ide čas, opustil Nancy v roku 1980 po pätnástich rokoch manželstva. A rovnako ako Nancy ani on svojej dcére príliš nepomohol predviesť, čo sú to partnerské vzťahy a čo od nich očakávať.

„Takže som nemala žiadny skutočný tréning v tom dávaní a prijímaní. Je to len o tom nebáť sa povedať, čo potrebujete a čo chcete. A vo vzťahu je to pre mňa stále výzva. V každej inej práci, ktorú robím, som naozaj dobrá a toto je tak trochu jediná oblasť, ktorá je trochu náročná,“ dodala Anistonová.