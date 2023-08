Niekoľko klimatických aktivistov v kostýmoch tučniaka sa v piatok ráno pokúsilo zablokovať letisko na nemeckom ostrove dovolenkárov Sylt a protestovať proti cestovaniu súkromnými lietadlami. TASR prevzala správu z tlačovej agentúr DPA.

Na proteste na najsevernejšom nemeckom ostrove sa zúčastnilo 15 ľudí a niektorí z nich sa dostali aj na pozemok letiska, uviedla policajná hovorkyňa v meste Flensburg.

Skupina má motto "Tie najskvelejšie lietadlá zostávajú na zemi". Uviedla, že chcela "vyslať signál proti extrémnej nespravodlivosti, akú stelesňujú súkromné lietadlá a letecká doprava". "Súkromné lietadlá sú vrcholom klimatickej nespravodlivosti," uviedla vo vyhlásení Magdalena Heuwieserová z protestnej skupiny.

BREAKING: #Sylt airport blocked by "the coolest birds who stay on the ground".

Dozens of penguins entered the airport area with bikes, others block the entrance with a tripod.

Sylt is one of Germany's top private jet airports for the super-rich.#BanPrivateJets @ambodenbleiben pic.twitter.com/kfMaOmW9nk