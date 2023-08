Ak by mali občania dva hlasy, táto strana by si značne polepšila: Podarí sa jej presvedčiť váhavých voličov?

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) by bola najčastejšou druhou voľbou Slovákov v parlamentných voľbách. Ak by bola možnosť voliť do parlamentu dve politické strany, hlas by jej dalo 9,8 percenta opýtaných.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý robila agentúra AKO pre diskusnú reláciu televízie JOJ Na hrane v čase od 7. do 18. augusta. Respondenti odpovedali na otázku: „A ak by bola taká možnosť voliť do parlamentu dve politické strany, ktorú ďalšiu stranu by ste volili?“ Stranu Smer-SD by si ako druhú voľbu zvolilo 9,7 percenta opýtaných, Progresívne Slovensko (PS) 9,5 percenta, Slovenskú národnú stranu (SNS) 7,5 percenta a Hlas-SD a Republiku zhodne po 4,9 percenta oslovených voličov. Sme rodina a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je druhou voľnou pre 4,4 percenta respondentov, Demokrati pre 4,1 percenta a koalícia OĽaNO a priatelia pre 4 percentá opýtaných. V poslednom prieskume agentúry AKO s rovnakou otázkou bola SaS druhou voľbou pre 11,2 percenta opýtaných. Dôverujú Slováci politikom? Prekvapivé výsledky prieskumu: Aha, kto obsadil hneď prvú priečku 1

2 pokračovanie