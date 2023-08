Britney Spears nie je hlúpa: So svojím ex poriadne vybabrala! Mladík môže plakať do vankúša

Fitness inštruktor Sam Asghari (29) prišiel do vzťahu s Britney Spears (41) bez ničoho. A po rozvode tak aj odíde!

Multimilionárka pred svadbou múdro trvala na podpise predmanželskej zmluvy. Tá je vraj tak jasne definovaná, že Asghari po rozvode odíde z manželstva s tým, s čím prišiel. Teda s jednou taškou športového oblečenia. Doslova. A neuvidí vraj ani dolár z honorára za exmanželkine knižné pamäte, za ktorý dostala honorár 15 miliónov dolárov. Hoci speváčke so spisovaním pomáhal.

„Britney a Sam majú úplne nepriestrelnú predmanželskú zmluvu. On nedostane v podstate nič, žiadne milióny tam nie sú a rozhodne nebude profitovať z Britneyinej knihy, to je jej kniha,“ cituje denník New York Post zdroj blízky Spearsovej.

Tento zdroj tiež vyvrátil, že by mal Asghari dostať za každý rok manželstva milión dolárov. Spears mu ale nezaplatí nič, pretože vraj minula kopec peňazí za súkromné ​​tryskáče a luxusné dovolenky pre neho, pričom on ju podľa zasvätených často nechával celé mesiace samotnú.